سقوط پوند انگلیس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "بلومبرگ"، ارزش پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین میزان خود در تقریبا ۵ سال اخیر رسید.

در همین حال، پوند بدترین عملکرد ماهانه را در مقابل دلار آمریکا و بیشترین نوسانات هفتگی را در ۵ سال اخیر داشت.

همچین پوند انگلیس در حالی با سقوط ارزش روبرو می‌شود که بانک مرکزی انگلیس قصد دارد نرخ بهره بانکی را کمتر از ۰.۵ درصد نگه دارد.

برپایه این گزارش، پوند انگلیس ۱.۸ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده که از ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد بی سابقه بوده است.

یکی از دلایل سقوط پوند، انتخابات آتی انگلیس است که باعث رکود فعالیت‌های اقتصادی تا مشخص شدن نتایج شده است.