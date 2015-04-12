به گزارش خبرنگار مهر، احد چگینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا بیش از ۸۰ درصد این منبع درآمدی به شهرداری ها اختصاص پیدا می کند، افزود: امسال که زمان اجرای آزمایشی این قانون رو به اتمام است، در اصلاح و فراهم آوردن مقدمات برای اجرای دائمی آن ضوابطی تدوین شود تا به شهرداری ها تعلق بگیرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد این قانون به شهرداری تعلق می گیردو در حالیکه اگر این درصد افزایش پیدا کند، شهرداری به درآمد دیگری نیازمند نخواهد بود.

نماینده استان در شورای عالی استانها در ادامه با تأکید بر اصلاح قوانین فعلی که موانع بیشماری را پیش روی شهرداری ها به وجود آورده است، اضافه کرد: تغییر برخی قوانین و تدوین قوانین دیگری که خلأ آنها وجود دارد، قابلیت طرح در شورای عالی استانها را دارند تا به سمت اصلاح وضع موجودو ایجاد تغییرات بیشتر پیش برویم.

وی در ادامه با انتقاد به اینکه برق منطقه ای قزوین از سال ۷۶ زیر نظر استان زنجان است، ادامه داد: این اقدام موجب شده ۸۰ درصد هزینه های استان زنجان را قزوین متقبل شودو درآمدهای حاصل از این بخش تماما به قزوین تعلق نگیردو لازم است که هرچه زودتر این تفکیک از زنجان و تعلق این اداره به قزوین انجام شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به کمبود آب در باغستانهای سنتی قزوین و اشاره به منابع آبی که می تواند به این بخش تعلق بگیرد، ادامه داد: منابع آبی و سیلاب های شمال شهر می تواند منبع خوبی برای تأمین آب باغستانها باشد چراکه این رگهای حیاتی از ۵۰۰ سال پیش به عنوان منبعی پایدار برای باغستانها به شمار می آید.

وی تأکید کرد: به عقیده من شریانهای حیاتی باغستانها را باید در شمال شهر جست و جو کردو به عنوان نمونه آب رودخانه رشته، دلیچای و زویارو می تواند منبع مناسبی برای باغستانها باشد.