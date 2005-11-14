تيم فوتبال پگاه كرج به مصاف تيم نساجي قائم شهررفت

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج درمسابقه شب گذشته كه در ورزشگاه شهيد وطني قائم شهربرگزارشد، هردوتيم پس از90 دقيقه تلاش به نتيجه يك بريك اكتفا كردند. تك گل تيم پگاه در اين مسابقات را هادي خيري به ثمر رساند.

درهفته ششم اين مسابقات در روزجمعه 27 ماه جاري تيم پگاه كرج در ورزشگاه انقلاب اين شهرستان ميزبان تيم پتروشيمي تبريز خواهد بود. تيم پگاه كرج تاكنون توانسته است با گذشت ازسد رقبا رده دوم جدول اين دوره ازمسابقات را به خود اختصاص دادند.

برگزاري مسابقات آمادگي جسماني در منطقه فرديس

دو دوره مسابقه آمادگي جسماني بين باشگاههاي منطقه فرديس كرج برگزار مي شود. اين مسابقات دردوره قهرماني و آماتور برگزارمي شود.

قهرمانان باشگاههاي فرديس در 28 ماه جاري در سالن شهيد يدالله كلهراز ساعت 8 تا 12 و45 دقيقه با هم به رقابت پرداختند و مسابقات ورزشكاران عادي باشگاههاي فرديس نيز روزسي ام ماه جاري درسالن شهيد يد الله كلهر ازساعت 8 تا 12 برگزارخواهد شد. گفتني است برگزاري اين دوره ازمسابقات جهت ارتقاء سطح فني وكيفي ورزشكاران آمادگي جسماني منطقه فرديس است.