سهم ۵۰۰ میلیون دلاری زیست فناوری ایران در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس زینلی با بیان اینکه زیست فناوری در عرصه پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و صنعت دارای کاربردهای فراوان است اظهار کرد: زیست فناوری به معنای دستکاری و تغییرات ژنتیکی است به گونه ای که قابلیت خاصی ایجاد کند.

وی افزود: به عنوان مثال برای تهیه نیم گرم هورمون رشد باید هزاران مغز را شکافت و هورمون را استخراج کرد، اما زیست فناوری این امکان را به وجود آورده است تا بتوان به روش آزمایشگاهی داروی هورمون رشد را تولید کرد. در واقع این علم برای سلامتی، تامین غذا، حفظ محیط زیست و ... مفید فایده است و معمولا در ردیف پنج اولویت اول کشورها قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی انستیتوپاستور ایران ضمن تاکید بر اینکه در تلاشیم با توسعه صادرات و تامین نیازهای داخلی کشور بتوانیم سهم ایران را از بازارهای جهانی در زمینه فرآورده های زیست فناوری افزایش دهیم به گونه ای که در سال ۱۴۰۴ سهم ایران را به ۳ درصد جهانی برسانیم، هم اکنون سهم ایران در بازارهای جهانی حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.

ضمن اعلام این خبر که سومین جشنواره زیست فناوری ایران از ۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران و نهمین همایش ملی زیست فناوری در سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برپا می‌شود اظهار کرد: این جشنواره به سفارش ستاد توسعه زیست فناوری کشور و به همت انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای آن تدارک دیده شده است.

زینلی افزود: شرکت‌های متنوعی در این جشنواره حضور خواهند داشت و علاوه بر آنها سازمان‌ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی، انجمن‌های علمی، صندوق‌های حمایتی و ...در نمایشگاه بین المللی غرفه دارند و آماده ارائه عملکرد و برنامه های خود هستند.

وی با بیان اینکه محققان، دانشجویان، مسئولان اجرایی کشور و سایر علاقه‌مندان در زمره بازدیدکنندگان ما قرار می‌گیرند گفت: شرکت های حاضر توان زیست فناوری خود را در عرصه‌های مختلف نمایش می دهند.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور افزود: همچنین نهادهایی چون صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از پژوهشگران درباره شیوه‌های حمایتی‌ خود از شرکتهای دانش بنیان و پژوهشگران در سالن‌های جنبی در نظر گرفته شده سخنرانی‌هایی ارائه می‌دهند.

به گفته وی در برنامه فن بازار و کریدور تجاری سازی نیز غرفه هایی برای ارائه انواع خدمات و راهنمایی در زمینه تجاری سازی، چگونگی ثبت شرکت، کارآفرینی، صادرات، تولید و ... در نظر گرفته شده است.

زینلی با بیان اینکه برای تسهیل ورود و خروج کردن آویزهایی با کد مخصوص در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد گفت: اقدام فوق، این امکان را فراهم می کند که بتوانیم برآورد آماری در انتهای کار نیز داشته باشیم.

به گزارش مهر، سومین جشنواره و همایش زیست فناوری ایران با شعار زیست فناوری : امنیت غذایی، سلامت ، محیط زیست و توسعه پایدار ۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد درنمایشگاه بین المللی سالن خلیج فارس برگزار می شود.