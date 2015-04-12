۷ میلیارد ریال صدقه در نظرآباد جمع آوری شد

مجید امیریان در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر گفت: کمک های مردمی صرف تامین نیازهای مهمی همچون تامین مسکن و جهیزیه برای نوعروسان، تامین لوازم التحریر و امور تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد می شود.

وی گفت: سال گذشته مبلغ هفت میلیارد ریال از صندوق های کمیته امداد سطح شهرستان جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه کمک های مردمی در پیشبرد اهداف کمیته امداد و حمایت از محرومان جامعه تاثیر به سزایی دارد، افزود: این کمک ها تا کنون مشکلات زندگی بسیاری از نیازمندان تحت پوشش کمیته را رفع کرده یا کاهش داده است.

امیریان گفت: هدف کمیته امداد دستگیری از محرومان و در نهایت خودکفایی آنان است و مدجویان تحت حمایت این کمیته پس از اینکه مهارت لازم برای کسب شغل را و خودکفایی را به دست می آورند، خودشان هزینه های زندگی شان را تامین می کنند.

رئیس کمیته امداد شهرستان نظرآباد رسیدگی به امور درمانی مددجویان را از وظایف کمیته امداد برشمرد و یادآور شد: کمیته امداد امکاناتی را برای حمایت از این دسته افراد در نظر می گیرد و بخشی از وجوه مردمی صرف تامین هزینه های درمانی می شود.