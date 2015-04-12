محورهای مواصلاتی اردبیل نیازمند احداث تیرپارک است

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کلنگ احداث تیرپارک در محور اردبیل- آستارا زده شده است و با این وجود سایر محورها نیز نیازمند احداث و افزایش تعداد تیرپارک ها هستند.

وی توسعه تیرپارک را با هدف توسعه ترانزیت ضروری دانست و افزود: در این راستا بر اساس اولویت بندی و نیازهای احصا شده احداث تیرپارک در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول افزایش تیرپارک، مجتمع های خدماتی بین راهی، احداث پاسگاه بین راهی و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند را از جمله اصلی ترین برنامه های حمل و نقل استان در سال جاری برشمرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با تاکید به ضرورت افزایش دوربین های ثبت تخلف، اضافه کرد: افزایش دوربین ها از محل منابع ملی و استانی دنبال می شود.

علی اکبری در خصوص وضعیت پایانه مرزی بیله سوار، گفت: ۱۳۰ میلیارد ریال برای محوطه سازی این پایان جذب شده و تکمیل آن در سال جاری دنبال خواهد شد.

وی عمده برنامه این نهاد اجرایی را افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران عنوان و اضافه کرد: با توجه به اینکه تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی کافی است به جای توسعه کمی ناوگان به دنبال توسعه کیفی خدمات هستیم.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان از احداث هشت مجتمع خدماتی بین راهی خبر داد و اضافه کرد: در حمل و نقل کالا و مسافر به دنبال دستیابی به استانداردها هستیم.