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۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

اولویت‌های برنامه‌‌سازی در رادیو نمایش اعلام شد

اولویت‌های برنامه‌‌سازی در رادیو نمایش اعلام شد

در پی تغییر و تحولات مدیریتی، محمد رضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، اولویت های برنامه های این شبکه رادیویی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قربانی درباره اولویت های شبکه رادیو نمایش گفت: با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» و نیز ارتباط دوسویه دولت و مردم از اهم موضوعات ساخت برنامه در این شبکه است .

قربانی تاکید کرد: با توجه به توصیه های معاون صدا مبنی بر ایجاد و تولید محتوایی فاخر، فخیم و مومن و نیز پیام نوروزی ریاست سازمان صدا و سیما مبنی بر هدایت و مدیریت افکار عمومی جامعه بر مبنای رویکرد های دین، اخلاق، امید و آگاهی، تمامی تولیدات این مجموعه در سال جدید بر این اساس شکل می گیرد .

مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش در پایان یادآور شد: همچنین ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و پشتیبانی رسانه ای در قالب نمایش در امر بسیج عمومی از دیگر محورهایی است که مورد تأکید اداره کل هنرهای نمایشی رادیو است.

کد مطلب 2532375
عطیه موذن

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