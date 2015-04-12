به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قربانی درباره اولویت های شبکه رادیو نمایش گفت: با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» و نیز ارتباط دوسویه دولت و مردم از اهم موضوعات ساخت برنامه در این شبکه است .

قربانی تاکید کرد: با توجه به توصیه های معاون صدا مبنی بر ایجاد و تولید محتوایی فاخر، فخیم و مومن و نیز پیام نوروزی ریاست سازمان صدا و سیما مبنی بر هدایت و مدیریت افکار عمومی جامعه بر مبنای رویکرد های دین، اخلاق، امید و آگاهی، تمامی تولیدات این مجموعه در سال جدید بر این اساس شکل می گیرد .

مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش در پایان یادآور شد: همچنین ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و پشتیبانی رسانه ای در قالب نمایش در امر بسیج عمومی از دیگر محورهایی است که مورد تأکید اداره کل هنرهای نمایشی رادیو است.