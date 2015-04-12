ساختاراجرایی ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر گلستان مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: در اهمیت این فریضه تردیدی وجود ندارد و از جایگاه والایی در قرآن و روایات برخوردار است.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: متاسفانه در ساختار اجرایی ستاد دچار مشکل هستیم و همچنین جامعه در مصادیق آن به سردرگمی دچار شده است.

وی بیان کرد: ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر که ماموریت احیای این فریضه را دارد می خواهد با فرهنگسازی مناسب، این باور را در جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در نظام خاطرنشان کرد: تاکنون از ظرفیت بزرگ دستگاه های اجرایی نظام به خوبی استفاده نشده است و برنامه ریزی ناقص بوده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان به فعالیت تشکل های مردمی اشاره و اظهار کرد: کارگروهی تشکیل شده که هر هفته با حضور افراد باتجربه تشکیل جلسه می دهد و درباره احصای مصادیق امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: در گلستان بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هیات مذهبی وجود دارد و بنا بود از هر شهرستانی ۱۰ هیات برای تذکر زبانی معرفی شوند که این کار انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از این تشکل ها می توانند زبانی برای تبلیغ باشند و ظرفیت بسیار خوبی است که باید همراه با برنامه پیش برود.