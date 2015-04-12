عملیات اجرایی ساخت زیرگذر بعثت همدان ۸۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی فر پیش از ظهر یکشنبه در بازدید اعضای كمیسیون فنی، عمرانی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان از روند اجرای پروژه های تقاطع های غیرهمسطح پیامبر اعظم (ص) (بعثت) و شهید سعید قهاری (آیت الله نجفی) گفت: روند اجرای تقاطع های غیر همسطح شهید قهاری و بعثت پیامبر اعظم (ص) از پیشرفت خوبی برخوردار است.

رئیس كمیسیون فنی، عمرانی و شهرسازی شورای شهر همدان ادامه داد: كار و اجرای پروژه در محیط های شهری شرایط خاص خود را داشته و بسیار سخت بوده كه عملكرد شهرداری در اجرای پروژه ها قابل توجه است.

علی رحیمی فر با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرگذر پروژه بعثت پیامبر اعظم (ص) اظهار كرد: این پروژه علی رغم بارشهای زمستانی و بهاری براساس زمانبندی پیشرفت منطقی دارد.

رحیمی فر تاكید كرد: انتظار می رود اهتمام مدیریت شهری بر اتمام تقاطع غیر همسطح بعثت پیامبر اعظم (ص) تا پایان تیر ماه باشد.

وی همچنین با بیان اینكه پل چپگرد تقاطع غیر همسطح شهید سعید قهاری بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیكی دارد، افزود: این پروژه نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است و باید تا پایان شهریور ماه ۹۴ و با شروع سال تحصیلی آینده به بهره برداری برسد.

معاون فنی و عمرانی و شهرسازی همدان نیز در این بازدید برنامه زمانبندی اتمام پروژه احداث زیرگذر بعثت پیامبر اعظم را پایان تیرماه اعلام كرد و گفت : مدت پیمان قرارداد احداث این پل ۱۳ ماه بوده كه تاكنون حدود ۱۱۶ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

موسی رسولی با اشاره به اینكه براساس حجم كار پیش بینی انجام ۴۵ هزار مترمكعب خاكبرداری از پروژه بعثت مدنظر بود، گفت: به دلیل ریزشی که صورت پذیرفت حدود ۶۷ هزار مترمكعب خاكبرداری صورت گرفت که این امر هزینه های اضافی بر پروژه تحمیل كرد.

رسولی درخصوص پل چپگرد تقاطع غیر همسطح شهید سعید قهاری (آیت الله نجفی) نیز اظهار كرد: سیستم اجرای پل پیش تنیده بوده و از نظر نوع كاربری زمانبنر است.