«پیغامی دوستانه» در حمایت از کودکان محک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه دو روزه تعداد ۶۷ نفر از هنرمندان کودک و نوجوان خلاق ایرانی آثار نقاشی خود را در حمایت از کودکان سرطانی محک به فروش می رسانند تا به این وسیله نوع دوستی و حمایت خود را از آنها نشان دهند.

نمایشگاه امسال با عنوان «پیغامی دوستانه» برگزار می شود و هدف از برگزاری آن جلب توجه کودکان و نوجوانان ایرانی به حمایت از همنوعان و همسالان مبتلا به سرطان خود و نیز رساندن پیام دوستی و مهربانی در بین کودکان و نوجوانان این مرز و بوم است.

در قسمتی از بروشور این نمایشگاه چنین آمده است: زمان زیادی نیست که انقلاب رسانه ای پیام های دوستی را از قاره ای به قاره ای دیگر جابه جا می کند. پیغامی که شاید ماه ها طول می کشید تا به دست مخاطب برسد در کمتر از ثانیه ای دریافت می شود. این نمایشگاه با عنوان «پیغامی دوستانه» بهانه ای است تا بدانیم کودکانمان با قلم و رنگ و احساساتشان خود را در یک اتفاق بزرگ سهیم کرده اند. آنها می خواهند با هنرشان یاور کودکانی باشند که از سرطان رنج می برند. پیغام دوستی آنها می خواهد از رنج همسن و سالان بیمار آنها بکاهد و چه پیغامی از این خوشتر که دردی را التیام بخشد و لبی را خندان کند. فروش آثار این کودکان و نوجوانان در نهمین سال پیاپی صرف کودکان مبتلا به سرطان محک می شود و پیغام آنها را به گوش جهانیان و همه انسان دوستان واقعی می رساند.

این رویداد هنری هر ساله در محل موسسه محک برگزار می شود و عواید حاصل از فروش این آثار صرف درمان کودکان مبتلا به سرطان موسسه محک می شود.

تارا بهبهانی نقاش و پژوهشگر هنر سال هاست که در زمینه آموزش نقاشی به کودکان فعالیت می کند. وی تاکنون به عنوان نقاش در نمایشگاه های داخی و بین المللی متعددی حضور داشته که از جمله آنها می توان به بی ینال پکن (۲۰۱۲) و کینگ دائو (۲۰۱۴) در کشور چین اشاره کرد.

این نمایشگاه دو روزه ساعت ۱۶ پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۴ افتتاح خواهد شد و علاقمندان می توانند در این دو روز از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برای بازدید از این آثار به آدرس میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، بلوار محک، موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک مراجعه کنند.