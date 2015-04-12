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۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

ترابیان به مهر خبر داد:

بارش باران تا شامگاه یکشنبه در قم/ وزش باد شدید در روز دوشنبه

بارش باران تا شامگاه یکشنبه در قم/ وزش باد شدید در روز دوشنبه

قم - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از بارش باران تا اواخر وقت امروز در قم خبر داد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز هوای قم ابری همراه با بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق تا اواخر وقت و همچنین وزش باد نسبتا شدید است.

وی ادامه داد: امروز جهت وزش باد بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و حداقل دمای هوا ۱۶ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۲۴ درجه است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: در روز دوشنبه هوای قم صاف و آفتابی همراه با وزش باد شدید خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز دوشنبه سرعت وزش باد بین ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت با جهت جنوب غربی پیش بینی می‌شود و در برخی نقاط به ویژه در مناطق غربی استان قم به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید، همچنین حداقل دمای هوا ۱۴ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۲۷ درجه خواهد بود.

ترابیان گفت: در روز سه شنبه هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در روز سه شنبه سرعت وزش باد بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی، حداقل دمای هوا ۱۲ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۲۸ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی قم گفت: میزان بارش باران ۲۴ ساعت گذشته در شهر قم یک و نیم میلی متر، در شکوهیه ۶ و ۶ دهم میلی متر، کهندان ۲۰ میلی متر و دستجرد ۱۷ و ۶ دهم میلی متر بوده است.

وی در پایان اظهار داشت: دمای هوای امروز نسبت به روز جمعه کاهش ۱۲ درجه‌ای داشته است.

کد مطلب 2532417

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