منیره سادات اسماعیلی طبا در گفتگو با خبرنگار مهر مهلت ثبت نام علاقه مندان در این دوره را تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین اعلام کرد و گفت: علاقه مندان باید برای ثبت نام به ساختمان اداری جامعه الزهرا دفتر معاونت آموزش مراجعه کنند.
وی ارائه مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی) هنگام مراجعه حضوری، تکمیل فرم ثبتنام، مدرک سطح۲ جامعه الزهرا یا گواهینامه موقت فارغ التحصیلی سطح۲ و پرداخت بیست هزار تومان هزینه ثبتنام را از شرایط متقاضیان بیان کرد.
به گفته اسماعیلی طبا متقاضیان ممتاز شهرستانی میتوانند پس از تکمیل فرم ثبتنام و واریز وجه ثبتنام به شماره حساب ۰۱۰۸۲۱۶۰۱۲۰۰۵ بانک ملی(سیبا)، هر دو فرم اسکن شده را به ایمیل معاونت آموزش به نشانیamoozesh@jz.ac.ir ارسال کنند.
وی ادامه داد: ممتازانی که مشغول به تحصیل در نیمه آخر تحصیل هستند منوط به اینکه معدل فارغ التحصیلی آنها کمتر از ۱۹ نشود میتوانند اقدام به ثبتنام کنند.
اسماعیلی طبا گفت: ممتازان جامعه الزهرا، نیاز به انجام مصاحبه علمی ندارند ولی در صورتی که بیش از یک نیمسال از فارغالتحصیلی آنها گذشته باشد، باید در آزمون گزینشی شرکت کنند.
نظر شما