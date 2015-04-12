  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

آخرین مهلت برای جاماندگان اعلام شد؛

ثبت‌نام ممتازین در تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا(س) تا فردا

ثبت‌نام ممتازین در تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا(س) تا فردا

مدیر امور بین الملل و ارتباطات جامعه الزهرا(س) گفت: ممتازان فارغ التحصیل جامعه الزهرا(معدل ۱۹ به بالا) که از ثبت‌نام جامانده‌اند، می‌توانند برای شرکت در تحصیلات تکمیلی ثبت‌نام کنند.

منیره سادات اسماعیلی طبا در گفتگو با خبرنگار مهر مهلت ثبت نام علاقه مندان در این دوره را تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین اعلام کرد و گفت: علاقه مندان باید برای ثبت نام به ساختمان اداری جامعه الزهرا دفتر معاونت آموزش مراجعه کنند.

وی ارائه مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی) هنگام مراجعه حضوری، تکمیل فرم ثبت‌نام، مدرک سطح۲ جامعه الزهرا یا گواهی‌نامه موقت فارغ التحصیلی سطح۲ و پرداخت بیست هزار تومان هزینه ثبت‌نام را از شرایط متقاضیان بیان کرد.

به گفته اسماعیلی طبا متقاضیان ممتاز شهرستانی می‌توانند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام و واریز وجه ثبت‌نام به شماره حساب ۰۱۰۸۲۱۶۰۱۲۰۰۵ بانک ملی(سیبا)، هر دو فرم اسکن شده را به ایمیل معاونت آموزش به نشانیamoozesh@jz.ac.ir ارسال کنند.

وی ادامه داد: ممتازانی که مشغول به تحصیل در نیمه آخر تحصیل هستند منوط به اینکه معدل فارغ التحصیلی آنها کمتر از ۱۹ نشود می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند.

اسماعیلی طبا گفت: ممتازان جامعه الزهرا، نیاز به انجام مصاحبه علمی ندارند ولی در صورتی که بیش از یک نیمسال از فارغ‌التحصیلی آنها گذشته باشد، باید در آزمون گزینشی شرکت کنند.

کد مطلب 2532423
ندا نظری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها