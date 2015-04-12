به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدامن فرماندار ویژه میناب ظهر یکشنبه در جلسه ای با کشاورزان که با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل آب منطقه ای، مدیرکل حمل و نقل استان هرمزگان و عبدالکریم هاشمی نماینده شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی که در سالن اجتماعات فرمانداری میناب برگزار شد، گفت: بیائید همه با هم فرماندار باشیم و یکایکمان در برابر همه مسائل پیگیر باشیم.

پاکدامن اظهارکرد: باید سعی در حل مشکلات مردم کنیم و همیشه به دنبال راه حل مشکلات باشیم، نه اینکه بگوییم امکان حل مشکلات نیست و ربطی به ما ندارد.

وی با تاکید به مسئولان و به دنبال آن به کشاورزان نسبت به اینکه با مدیریت و برنامه ریزی در حوزه مصرف آب حرکت کنید، افزود: اکنون که کشاورزان با کم آب و خشکسالی مواجه هستند نباید دست روی دست گذاشت بلکه باید نوع کشت با این اقلیم و درختانی که نیاز به آب کم دارند را در دستور کار قرار دهیم.

وی به فرورفت دشت های اطراف میناب اشاره ای کرد و گفت: فرورفت دشتهای اطراف میناب باید جدی گرفته شود و با آبیاری این دشتها را تغذیه کنیم تا از فرورفت آنها جلوگیری شود.

پاکدامن با بیان اینکه دیگر به آب سد میناب امیدوار نیستیم افزود: از انتقال آب از سد میناب جلوگیری شود تا ذخایر آب موجود بتواند منابع آبی برای نسل های آینده حفظ کنیم.

باید به فکر تامین آب میناب باشیم

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با بیان این مطلب که باید استان قبول کند که دیگر میناب آب ندارد گفت: برای حل و فصل مشکلات آب به دنبال کاهش تدریجی انتقال آب از میناب به بندرعباس باشیم.

سید عبدالکریم هاشمی اظهارداشت: با میزان اب موجود نیاز به یک مدیریت صحیح است و از هدر رفت آب باید جلو گیری شود.

وی با تاکید بر اجرای طرحهای آب شیرین‌کن و طرح های عمرانی از سوی دولت تصریح کرد: استفاده از روشهای نوین در کشت می توان به حل مشکلات آب در منطقه کمک کرد.

وی دوباره با تاکید بر جذب اعتبار برای مشکل آب توسط مدیران استانی و شهرستانی گفت: اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای این مسئله در کشور در نظر گرفته شده است که مسئولین استانی تمام تلاششان بر جذب این اعتبار باشد.

نماینده مردم میناب، رودان جاسک،بشاکرد،سیریک در مجلس شورای اسلامی گفت: تفاهم خرید گوجه فرنگی که با کشاورزان لغو شده این تفاهم دوباره از روز شنبه شروع و از سرگرفته شده است.

هاشمی تعادل بین کشاورزانو حمل و نقل از مستلزمات خواند و افزود: تعادل در بین این دو بخش باید طوری باشد که نه کشاورز و نه سازمان حمل و نقل ما متضرر باشد.