اولویت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، رحمت الله کاشی ضمن اشاره به اولویت های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان سمنان، افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش کشاورزی، تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد ارزش افزوده در تولیدات بخش کشاورزی برای این اولویت ها، مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری از سوی سازمان صادر خواهد شد.

وی گفت: سرمایه گذاری برای احداث واحدهای تبدیلی و تکمیلی از جمله کشتارگاه های صنعتی دام سبک و سنگین، کشتارگاه صنعتی طیور، قطعه بندی - بسته بندی و انجماد گوشت سفید و قرمز، ترمینال های پسته و صنایع فراوری پسته، سردخانه های زیر صفر، روغن کشی از دانه های روغنی زیتون و ... در زمره این اولویت ها است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، تولید و بسته بندی انواع گیاهان دارویی، عرقیات و اسانس گیاهان دارویی، انبار های سرد نگهداری محصولات کشاورزی، کود های آلی، فرآوری و بسته بندی انواع میوه - سبزیجات و صیفی جات را از دیگر اولویتهای سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان اعلام کرد.

کاشی در خاتمه گفت: متقاضیان سرمایه گذاری در خصوص اولویت های ذکر شده می توانند برای ارائه درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه مراجعه کنند، تا اقدامات لازم وفق مقررات برای صدور مجوز تاسیس انجام شود.