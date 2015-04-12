۱۴ حریق در شهر مشهد اطفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش پاد دوم جعفری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: نجاتگران و آتش نشانان این سازمان در طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۴۱ مورد عملیات انجام دادند که از این تعداد ۱۴ عملیات در راستای اطفای حریق، تعداد ۲۴ عملیات به منظور امداد رسانی به حادثه دیدگان و ۳ مورد نیز در راستای پیشگیری بوده است .

وی با اشاره به مهمترین علل وقوع این حوادث اظهار کرد: در میان آتش سوزی ها بیشترین علل وقوع حریق مربوط به ضایعات و خودرو بوده و بیشترین علت حادثه نیز محبوس شدن افراد در آسانسور در منزل گزارش شده است.

وی افزود: عملیات های انجام شده در طی ۲۴ ساعت گذشته توسط نیروهای این سازمان منجر به نجات جان ۲۳ نفر از شهروندان شد و متاسفانه در خلال این حوادث ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

جعفری ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته مرکز فرماندهی آتش نشانی مشهد به ۲ هزار تماس مردمی پاسخ گفته است ادامه داد: بخشی از این تماس ها مربوط به مزاحمان تلفنی و بخشی دیگر نیز مربوط به سوال و جواب های کارشناسان به ابهامات ایمنی شهروندان بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد همچنین از مرگ یک زوج جوان در منطقه پنج تن مشهد خبر داد و افزود: در این حادثه زوج ۲۳ و ۲۴ ساله بر اثر گاز گرفتگی و خفگی ناشی از استشمام گاز منواکسیدکربن جان باختند.

وی علت وقوع این حادثه دلخراش را نصب آبگرمکن در فضای محصور محل استحمام و انتشار گاز سمی مونوکسید کربن عنوان و خاطرنشان کرد: جسم بی جان مرد جوان و بانوی ۲۳ ساله اش که باردار بود برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت.