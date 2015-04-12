حسینی و تیران راهی بازی نهایی شدند/علیاری و بابالو روی سکوی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در چین تایپه جریان دارد مبينا بابالو در وزن 52- كيلوگرم دختران به مدال برنز دست يافت.وی در اين رقابتها ابتدا برابر نماينده قزاقستان با نتيجه 18 بر 9 به برتري رسيد، سپس فيليپين را با نتيجه 5 بر يك از پيش رو برداشت اما در مرحله نيمه نهايي و براي رسيدن به فينال اين رقابتها در راند طلايي نتيجه را به تكواندوكار تايلند واگذار كرد و به مدال برنز بسنده كرد.

ضمن اینکه عليرضا علي‌ياري هم در وزن 63- کیلوگرم با قبول شکست در مرحله نیمه نهایی برابر چين تايپه به مدال برنز بسنده كرد. این تكواندوكار كشورمان در اين رقابتها ابتدا ويتنام را 13 بر يك شکست داد و در ادامه برابر نماينده ماكائو با نتيجه 15 بر 3 به برتري رسيد اما براي رسيدن به مرحله فينال برابر چين تايپه با نتيجه نزديك 3 بر 2 شكست خورد و بر سكوي سوم ايستاد.

فاطمه اموری در وزن ۴۹- كيلوگرم دختران در پیکار با نماینده کره‌جنوبی ۱۹ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. روناک حسینی هم در وزن ۵۵- كيلوگرم در مبارزه با حریفی از چین ۵ بر يک بازنده شد و از دور مسابقات کنار فت.

در وزن ۵۵- كيلوگرم پسران ميرهاشم حسينی کار خود را با پیروزی ۲۸ بر ۱۴ مقابل نماینده کشور میزبان آغاز کرد و در ادامه نمایندگانعربستان را 12بر صفر و قزاقستان را 20 بر شش شکست داد و راهی بازی نهایی شد.

هادی تیران هم در وزن ۵۹- كيلوگرم با سه پیروزی متوالی به دیدار پايانی رسید. وی ابتدا ۱۲بر۳ از سد نماینده چین گذشت ، سپس لبنان را 12 بر صفر شکست داد و در مرحله نیمه نهایی هم 10 بر صفر حریفی از فیلیپین را پشت سر گذاشت و راهی بازی نهایی شد.

این دوره از مسابقات صبح روز شنبه با حضور 230 تکواندوکار از 24 کشور به میزبانی چین تایپه آغاز شد که در روز نخست سه عضو تیم پسران کشورمان از دور مسابقات کنار رفته و سه عضو تیم دختران توسط کیانی یک مدال طلا، کلهر و زادمحمد دو نقره کسب کردند.