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۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

نجفی:

اولویتهای توسعه گیلان در سفر رییس جمهور مشخص می شود

اولویتهای توسعه گیلان در سفر رییس جمهور مشخص می شود

رشت- استاندار گیلان با بیان اینکه خبرهای خوش برای گیلان در راه است اعلام کرد: سفر رئیس جمهوری به گیلان اولویت‌های نقشه‌ راه توسعه‌ استان را به خوبی مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی شامگاه شنبه در نشست با معاونین و فرمانداران و جمعی از مدیران کل استان با اشاره به سفر رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید در روز چهارشنبه گفت: باتوجه به پیشنهادات ارائه شده از گیلان و بررسی های دقیق کارشناسی، رییس جمهور در دیدار با مردم خبرهای خوشی از رسیدگی به مهم‌ترین مسائل استان ارائه خواهد داد که نقشه‌ راه توسعه‌ استان را در سالیان آینده به خوبی مشخص می‌کند.

وی با اشاره به زمان بسیار مناسب سفر رییس جمهوربه گیلان افزود: باید بصورت شبانه روز تلاش کنیم تا این سفر بیش ترین برکات را برای توسعه استان به همراه داشته باشد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمیت استقبال پر شور از کاروان تدبیر و امید گفت: پس از بیانیه‌ لوزان چشم جهانیان به این سفر استانی رئیس جمهوری دوخته شده است.

نجفی خاطر نشان کرد: حضور پر شور مردم در مراسم استقبال از رئیس جمهور در رشت بار دیگر پایه‌های قدرت سرمایه‌ اجتماعی نظام را به دوستان و دشمنان انقلاب نشان خواهد داد.

استاندار گیلان افزود: مردم گیلان و کشورمان بسیار باهوش هستند و قدرشناس مسئولانی هستند که صادقانه به آنها خدمت می‌کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان اظهار امیدواری کرد: انشاء الله در این سفر با استقبال مناسب مردم و خبرهای خوش از تصویب مصوبات کلان، همدلی و همزبانی دولت و ملت بار دیگر نمایش داده خواهد شد.

کد مطلب 2532542

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