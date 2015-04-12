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۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

برگزاری نشست مشترک رئیس آکادمی ملی فوتبال با کمیته جوانان

برگزاری نشست مشترک رئیس آکادمی ملی فوتبال با کمیته جوانان

نشست مشترک رئیس آکادمی ملی فوتبال با سرپرست کمیته جوانان در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به منظور بررسی برنامه های فوتبال پایه و در راستای همکاری و یکسان‌سازی در استعدادیابی و فوتبال پایه، محمدحسین علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال به همراه فریدون معینی سرپرست کمیته جوانان تشکیل جلسه دادند.

معینی درباره این نشست گفت: نشست بسیار خوبی بود. در این جلسه در خصوص توسعه برنامه فوتبال پایه، داشتن برنامه استراتژیک برای آینده فوتبال پایه، مذاکره با آموزش و پروش در راستای برنامه های خود، بررسی نیازهای طرح توسعه فوتبال پایه، تعامل و همکاری با آموزش و پرورش برای تربیت مربیان و درگیر کردن کردن دانش آموزان از 6 تا 8 ماه در سال با فوتبال بحث و تبادل نظر شد.

سرپرست کمیته جوانان در ادامه گفت: خوشبختانه دیدگاه متفاوتی بین کمیته جوانان و آکادمی ملی فوتبال نیست و برنامه ریزی هایی که صورت می‌گیرد در راستای تعامل با یکدیگر است. با توجه به اینکه برنامه های مربوط به فوتبال پایه زیر نظر آکادمی ملی فوتبال بوده و حاصل آن کاملا در سطح کشور مشخص است،  می توان در انتظار آینده‌ای درخشان بود.

وی افزود: معتقدم همه ساله باید 200 بازیکن در سطح کشور در اختیار داشته باشیم تا با توجه به طرح استراتژیک، بازیکنان در استانهای خود و مناطق تعیین شده، تمرینات مشترک داشته باشند تا مربیان تیم های ملی با در نظر گرفتن شرایط و فعالیتشان آنها را ارزیابی و یا انتخاب کنند. همچنین در نظر داریم تا مسابقات به شکل مطلوب تری در تمام  رده های سنی پایه و به ویژه در آینده ای نزدیک در رده سنی زیر 13 سال برگزار کنیم تا شرایط مناسب برای بستر رشد و گسترش در فوتبال پایه را فراهم کنیم.

معینی درباره روند استعدادیابی در کشور گفت: سیستم استعدادیابی که در اختیار داریم بدین گونه است که استعدایاب های خود را در اختیار آکادمی ملی فوتبال قرار می دهیم تا با همکاری و تعاملاتی که صورت می گیرد، استعدادیاب های کمیته جوانان نیز فعال بوده و به آکادمی کمک کنند. همچنین قرار است تا دو کارگاه آموزشی در سال برای استعدایاب های خود برگزار کنیم تا تازه ترین تغییرات را متوجه شوند و طبق برنامه ای استاندارد پیش روند.

وی هدف آکادمی ملی فوتبال و کمیته جوانان را رشد فوتبال دانست و گفت: هدف ما رشد و موفقیت در فوتبال است و در این راه نباید مانعی وجود داشته باشد. این دو بخش با همکاری یکدیگر می توانند شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا فوتبال پایه موفق تر از گذشته باشد و در نهایت آینده فوتبال تامین شود.

سرپرست کمیته جوانان درباره مشکلاتی که در فوتبال پایه وجود دارد، گفت: چندین مشکل داریم که باید با  نگاه عمیق آن را بررسی و در نهایت رفع کنیم. پرورش بازیکنان بدون شک نیاز به مربیان با علم به روز  و آگاهی از نحوه آموزشی بازیکنان پایه دارد. معتقدم باید دوره مربیگری A پایه را برگزار کنیم تا بهترین مربیان پایه مشخص شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید سیستم برنامه ریزی مسابقات خود را به گونه ای طراحی کنیم که در هر سطحی از سنین به طوری منطقی و دقیق بازی صورت بگیرد. باید برنامه ریزی در سیستم مسابقات بهتر شود.

معینی در پایان گفت: بودجه لازم نیز برای اجرای طرح های خود باید داشته باشیم. در واقع با تقویت بودجه و نیروی انسانی ماهر می توان به آینده فوتبال پایه و در نهایت فوتبال کشور خوشبین بود.

کد مطلب 2532548

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