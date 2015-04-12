برگزاری نشست مشترک رئیس آکادمی ملی فوتبال با کمیته جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به منظور بررسی برنامه های فوتبال پایه و در راستای همکاری و یکسان‌سازی در استعدادیابی و فوتبال پایه، محمدحسین علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال به همراه فریدون معینی سرپرست کمیته جوانان تشکیل جلسه دادند.

معینی درباره این نشست گفت: نشست بسیار خوبی بود. در این جلسه در خصوص توسعه برنامه فوتبال پایه، داشتن برنامه استراتژیک برای آینده فوتبال پایه، مذاکره با آموزش و پروش در راستای برنامه های خود، بررسی نیازهای طرح توسعه فوتبال پایه، تعامل و همکاری با آموزش و پرورش برای تربیت مربیان و درگیر کردن کردن دانش آموزان از 6 تا 8 ماه در سال با فوتبال بحث و تبادل نظر شد.

سرپرست کمیته جوانان در ادامه گفت: خوشبختانه دیدگاه متفاوتی بین کمیته جوانان و آکادمی ملی فوتبال نیست و برنامه ریزی هایی که صورت می‌گیرد در راستای تعامل با یکدیگر است. با توجه به اینکه برنامه های مربوط به فوتبال پایه زیر نظر آکادمی ملی فوتبال بوده و حاصل آن کاملا در سطح کشور مشخص است، می توان در انتظار آینده‌ای درخشان بود.

وی افزود: معتقدم همه ساله باید 200 بازیکن در سطح کشور در اختیار داشته باشیم تا با توجه به طرح استراتژیک، بازیکنان در استانهای خود و مناطق تعیین شده، تمرینات مشترک داشته باشند تا مربیان تیم های ملی با در نظر گرفتن شرایط و فعالیتشان آنها را ارزیابی و یا انتخاب کنند. همچنین در نظر داریم تا مسابقات به شکل مطلوب تری در تمام رده های سنی پایه و به ویژه در آینده ای نزدیک در رده سنی زیر 13 سال برگزار کنیم تا شرایط مناسب برای بستر رشد و گسترش در فوتبال پایه را فراهم کنیم.

معینی درباره روند استعدادیابی در کشور گفت: سیستم استعدادیابی که در اختیار داریم بدین گونه است که استعدایاب های خود را در اختیار آکادمی ملی فوتبال قرار می دهیم تا با همکاری و تعاملاتی که صورت می گیرد، استعدادیاب های کمیته جوانان نیز فعال بوده و به آکادمی کمک کنند. همچنین قرار است تا دو کارگاه آموزشی در سال برای استعدایاب های خود برگزار کنیم تا تازه ترین تغییرات را متوجه شوند و طبق برنامه ای استاندارد پیش روند.

وی هدف آکادمی ملی فوتبال و کمیته جوانان را رشد فوتبال دانست و گفت: هدف ما رشد و موفقیت در فوتبال است و در این راه نباید مانعی وجود داشته باشد. این دو بخش با همکاری یکدیگر می توانند شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا فوتبال پایه موفق تر از گذشته باشد و در نهایت آینده فوتبال تامین شود.

سرپرست کمیته جوانان درباره مشکلاتی که در فوتبال پایه وجود دارد، گفت: چندین مشکل داریم که باید با نگاه عمیق آن را بررسی و در نهایت رفع کنیم. پرورش بازیکنان بدون شک نیاز به مربیان با علم به روز و آگاهی از نحوه آموزشی بازیکنان پایه دارد. معتقدم باید دوره مربیگری A پایه را برگزار کنیم تا بهترین مربیان پایه مشخص شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید سیستم برنامه ریزی مسابقات خود را به گونه ای طراحی کنیم که در هر سطحی از سنین به طوری منطقی و دقیق بازی صورت بگیرد. باید برنامه ریزی در سیستم مسابقات بهتر شود.

معینی در پایان گفت: بودجه لازم نیز برای اجرای طرح های خود باید داشته باشیم. در واقع با تقویت بودجه و نیروی انسانی ماهر می توان به آینده فوتبال پایه و در نهایت فوتبال کشور خوشبین بود.