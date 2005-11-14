سرمايه گذاري بخش خصوصي در فولاد با خطر جدي مواجه است

رسول خليفه سلطاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به عدم اطمينان دولت نسبت به تحقق اهداف برنامه چهارم براي توليد 29 ميليون تن فولاد گفت: با وضع موجود ، بخش خصوصي كاملا ورشكسته تلقي مي شود.

وي با اشاره به اينكه هيچ اميدي براي بقاء بخش خصوصي توليد كننده فولاد در كشورنيست،افزود: دولت بدون حمايت از اين بخش نبايد انتظار توليد فولاد را نيز داشته باشد.

دبير انجمن توليد كنندگان فولاد تصريح كرد: دولت ابتدا بايد بخش خصوصي را از بحران ورشكستگي موجود نجات دهد سپس براي اين بخش ماموريت تعيين كند.

وي با اشاره به سهم بخش خصوصي درزمينه طرح افزايش ظرفيت توليد فولاد تا 29 ميليون تن در سال برنامه چهارم توسعه خاطر نشان كرد: در حالي كه سرمايه گذاري انجام شده در بخش فولاد توسط اين بخش با خطر جدي مواجه مي باشد ، چگونه مي توان انتظارداشت كه اين بخش در طرح افزايش ظرفيت توليد فولاد پيش بيني شده در برنامه چهارم سهمي داشته باشد.