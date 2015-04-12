روزانه ۲۳۹ نفر در فارس متولد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا انصاری ظهر یکشنبه در نشست خبری بیان کرد: بر اساس آمارها در سال گذشته ۸۷ هزار و ۲۶۴ واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد ۴۴ هزارو ۸۶۹ مورد نوزاد پسر و مابقی نوزاد دختر به آمار استان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری آمار جمعیتی فارس به ۴ میلیون و ۸۱۵ هزارو ۶۴۲ نفر افزایش یابد، افزود: هم اکنون جمعیت شهرستان شیراز یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۷۰۷ نفر اعلام شده است.

انصاری با بیان اینکه آمار ولادت ثبت شده در مدت مشابه سال دو سال گذشته ۸۴ هزارو ۵۸۴ ولادت بوده که بیانگر آن است که در سال ۹۳ آمار ولادت در فارس، از رشد ۳.۱۷ درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به ولادت و فوت ثبت شده در استان، در سال گذشته ۶۴ هزارو ۹۱۶ نفر به جمعیت استان افزوده شده که فارس در کشور از نرخ رشد جمعیتی۱.۳ درصدی برخوردار است.

مدیرکل ثبت و احوال استان نرخ ثبت ولادت در فارس را۱۸.۳در هزار اعلام عنوان کرد: در برابر هر ۱۰۰۰نفر از ولادت در کشور، ۱۸.۳ مورد ولادت مربوط به فارس است که استان در بین دیگر استان های کشور به نظر می رسد از رشد قابل توجه جمعیتی برخوردار نباشد.

وی اضافه کرد: به عقیده کارشناسان امر در آینده اکثر فرزندان در خانواده ها از داشتن عمه، برادر و خاله محروم خواهند بود که این یک معضل اجتماعی به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۲۲ هزارو ۳۴۸ مورد فوت در استان به ثبت رسیده که بطور میانگین در هر شبانه روز ۶۱ نفر در فارس فوت می کنند که ۲۳ نفر آنان مربوط به شهرستان شیراز است.

بوانات پیرترین شهرستان فارس

انصاری بیشترین واقعه ولادت در شهرستان های لامرد وکمترین را در بوانات دانست وافزود:لامرد با نرخ رشد ۲۲.۷ در هر یک هزار نفر وبوانات به عنوان کمترین آمار ولادت ۱۳.۳ به عنوان پیرترین شهرستان استان به دلیلی ثبت آمار وقایع ولادت اعلام شده است.

این مقام مسئول نرخ ولادت فارس در کشور را در رده ۲۲ وفوت را رده ۱۴ وطلاق را رتبه سیزدهم کشوری اعلام کرد.

هر چند که نام های زهرا، یسنا، نازین زهرا و امیر علی، محمد طاها، امیر حسین ابوالفضل وم حمد نه تنها در فارس بلکه در کشور درصدر نام های انتخابی خانواده است ولی مدیر کل ثبت واحوال استان معتقد است دو اسمه بودن نام های فرزندان در چند سال گذشته به دلایل مختلف افزایش یافته است.

انصاری با اعلام اینکه در فارس در سال گذشته یک هزارو ۴۲۴ مورد چند قلو زایی به ثبت رسیده که از این تعداد یک هزار و ۳۶۷ مورد دوقلو، ۵۲ مورد سه قلو، ۴ مورد چهار قلو و یک مورد پنج قلو در شیراز به ثبت رسیده است.

وی آمار ثبت شده ازدواج فارس در سال گذشته را ۴۳ هزارو ۴۸۱ مورد دانست و افزود: آمارها نشان می دهد بطور میانگین در هر شبانه روز ۱۱۹ واقعه ازدواج در ثبت احوال استان به ثبت می رسد و در هر شبانه روز ۲۲.۵۲واقعه طلاق در دفتر خانه های ثبت ازدواج وطلاق ثبت می شود.

۱۳ درصد ازدواج ها سن دختران بیشتر از پسران است

انصاری اختلاف سنی ازدواج مردان ودختران را ۵ سال دانست وافزود: ۱۳ درصد ازدواج هایی که در استان به ثبت می رسد سن دختران بیشتر از پسران اعلام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبار کارت های ملی هوشمند اشاره کرد وگفت: برای صدور کارت هوشمند ملی اولویت با کارت اولی ها ست و لی هوشمند شدن شناسنامه افراد بدون محدودیت با مبلغ ۱۵ هزارتومانی در حال انجام است.