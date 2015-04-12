سعود الفیصل:با ایران در حال جنگ نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در جریان دیدار با همتای فرانسوی خود در ریاض با اشاره به نقش ایران در تحولات یمن، گفت: ما اکنون در حال جنگ با ایران نیستیم اما توقع داریم که این کشور دست از حمایت های خود از حوثی ها در یمن بردارد.

وی در توجیه اقدام نظامی عربستان در یمن مدعی شد: حمله هوایی عربستان به یمن به منظور پایان اقدامات تروریستی حوثی ها علیه مردم این کشور صورت گرفت.

وزیر خارجه عربستان همچنین تأکید کرد: لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه حمایت پاریس از عملیات «طوفان کوبنده» در یمن را اعلام کرده است.

الفیصل با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: ما امیدواریم که توافق هسته ای ایران با جامعه جهانی به ثبات و امنیت بیشتر منطقه کمک کند.

وی در پایان سخنان خود ضمن نادیده گرفتن حمایت های مالی و تسلیحاتی رژیم آل سعود از تروریست ها در سوریه مدعی شد: همواره از تحقق راه حل سیاسی در سوریه برای پایان بحران این کشور استقبال کرده و می کنیم.