دومین جشنواره «هلال و رسانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: انعکاس بیشتر و موثرتر خدمات هلال احمر در رسانه‌ها یکی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

رئیس جشنواره «هلال و رسانه» افزود: تولید آثار رسانه‌ای قوی و در فضایی رقابتی نه تنها به تاثیرگذاری بیشتر این آثار در میان مخاطبان می انجامد بلکه باعث به وجود آمدن انگیزه بیشتر در اصحاب رسانه برای توجه ویژه به خدمات هلال احمر و تعامل با مخاطبان می‌شود.

رحمتی با اشاره به اینکه این جشنواره در ۳ بخش تصویری(عکس)، رسانه های مکتوب و دیداری- شنیداری برگزار می‌شود خاطر نشان کرد: آثاری که با محوریت فعالیت های جمعیت هلال احمر و از ابتدای سال ۹۳ تا پایان فروردین ۹۴ منتشر شده یا می‌شوند می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره هلال و رسانه می‌توانند بعد از مطالعه فراخوان شرکت در جشنواره، تنها یک اثر برای هر بخش و در مجموع ۳ اثر خود را برای شرکت در جشنواره حداکثر تا دهم اردیبهشت ۹۴ به آدرس اینترنتی NEWS@RCS.IR ارسال و یا به دبیرخانه این جشنواره در روابط عمومی ساختمان صلح هلال احمر مراجعه کنند.

اولین جشنواره هلال و رسانه سال گذشته برگزار شد. در جشنواره سال گذشته مجموعا ۳۴۲ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۷۳ اثر موفق به راهیابی به مرحله پایانی جشنواره شدند.