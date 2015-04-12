ظریف محورهای مذاکرات در قزاقستان را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه در بدو ورود به فرودگاه آستانه با بیان اینکه ایران روابط بسیار زیادی با قراقستان دارد گفت: سال گذشته ریاست جمهوری، سفری را برای گسترش روابط به قزاقستان داشت و سفر من در ادامه آن سفر است.

وی ادامه داد: باید بگویم افتتاح خط راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران یک فرصتی بود که روابط دو جانبه یک بار دیگر در سطح روسای جمهوری بررسی شود، نیاز است که این روابط به طور مستمر مورد بررسی قرار بگیرد و زمینه های همکاری ارزیابی شود.

ظریف با اعلام اینکه من به همراه یک هیئت اقتصادی - ایرانی در این سفر حاضر شدم، گفت: امیدواریم همکاری های اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی بین دو کشور توسعه یابد تا بتوانیم زمینه را برای سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران فراهم کنیم.

وزیر امورخارجه همچنین درباره دیگر محور های گفتگو در این سفر توضیح داد: ما با قزاقستان گفتگوهای منطقه ای خواهیم داشت و همکاریهایی که ایران می تواند با قزاقستان در زمینه مبارزه با افراط داشته باشد بحث و بررسی خواهد شد.

وی بحث دریای خزر را یکی دیگر از مباحث این سفر با مقامات قزاق عنوان کرد و گفت: ماه همواره با دوستان قزاق خود در زمینه های مختلف گفتگو خواهیم کرد و همین طور برخی مسائل که منطقه ما بویژه خلیج فارس درگیر آن است از جمله محورهای گفتگوهای ما با مقامات قزاق است.

ظریف خاطرنشان کرد: امروز ما در منطقه خلیج فارس با بحران یمن مواجه ایم و نیاز به یک هم نظری با دوستان منطقه ای خود داریم.

بر اساس این گزارش، تا دقایقی دیگر ظریف با تلویزیون قزاقستان گفتگو خواهد کرد؛ دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات قزاقستانی نیز، صبح فردا آغاز می شود.