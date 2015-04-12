تلاش برای توسعه فرخ شهر در سال ۹۴ چندین برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه بعد از ظهر یک شنبه در بازدید میدانی از وضعیت ارائه خدمات در پارک جنگلی سرچشمه با بیان اینکه تلاش برای توسعه شهر فرخ شهر هر در سال ۹۴ بیش از پیش است و پروژه های مهمی برای توسعه این شهر در سال جدید در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: هم اکنون پروژه های مهمی برای توسعه این شهر برای انجام در سال ۹۴ برنامه ریزی شده است.

وی گفت: یکی از فرهنگ های خوبی در شهر فرخ شهر وجود دارد همفکری مردم با اعضای شورای اسلامی در راستای توسعه شهر است که این فرهنگ باید تقویت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر ادامه داد: هم اکنون افزاد نخبه و اساتید بزرگ بسیاری در شهر فرخ شهر پرورش یافته اند که در نقاط مختلف کشور فعالیت می کنند و بسیاری از آنها تاکنون نظرات و پیشنهادات سازنده ای برای توسعه این شهر به مسئولان شهر ارائه کرده اند.

وی اظهار داشت: فرهنگ بالای مردم شهر فرخ شهر یکی از امتیاز های بزرگ این شهر است.

کاوه ادامه داد: از دانشجویان، کارشناسان، صاحبنظران، مهندسان ومحققان می خواهیم که با ارائه راهکارها و پیشنهادات اعضای شورای اسلامی و مسئولان شهرداری را برای توسعه شهر یاری دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر تاکید کرد: پروژه ساماندهی ورودی شهر فرخ شهر به سمت اصفهان امسال به بهره برداری می رسد و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهر فرخ شهر دارد.