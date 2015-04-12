پرسپولیس برابر استقلال خوزستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی از دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه بین دو تیم استقلال خوزستان و پرسپولیس برگزار شد که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید. مهدی طارمی(۴۸) برای پرسپولیس و محمدرضا مهدوی(۸۴) برای استقلال خوزستان گل زدند.

در این بازی پرسپولیس با ترکیب سوشا مکانی، محسن بنگر، اومانا، محمدرضا خانزاده، حمید علی عسگری، محمد نوری، امید عالیشاه، مهرداد کفشگری، احمد نوراللهی، هادی نوروزی و مهدی طارمی یازده بازیکنی هستند که در ترکیب اصلی مقابل استقلال خوزستان به میدان رفت که محسن بنگر در دقیقه ۴۰ مصدوم شد و جای خود را به علیرضا نورمحمدی داد.

نیمه اول این دیدار در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که دو تیم نمایش قابل قبولی نداشتند اما در شروع نیمه دوم پرسپولیس خیلی زود به گل رسید تا بازی جذابتر از نیمه اول شود. در دقیقه ۴۸ این دیدار مهدی طارمی با حضور به موقع درون محوطه شش قدم حریف دروازه را باز کرد.

بعد از این گل استقلال خوزستان صاحب توپ و میدان شد و چندین موقعیت را روی دروازه مهمان تهرانی خود ایجاد کرد و در دقیقه ۸۴ از روی شوت زیبای مهدوی به گل تساوی دست پیدا کرد. پرسپولیس که در این دیدار برانکو ایوانکوویچ را روی نیمکت نداشت و با دستیاران وی هدایت می شد، نتوانست برابر یکی از تیم های انتهای جدول به پیروزی برسد. هرچند که خود سرخپوشان هم را باید از تیم های انتهای جدول نامید!

پرسپولیس با این تساوی ۲۹ امتیازی شد و در رده نهم باقی ماند. تیم استقلال خوزستان هم با ۲۴ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.