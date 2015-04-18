خیرین به کمک معلولان بیایند/ عدم توجه مسئولان به نیازهای معلولان

فاطمه اکبرزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا به شکل گیری انجمن «معلولان ضایعه نخاعی آوای دلجوی گلستان» اشاره کرد و با بیان این که این انجمن از سال ۹۲ و زیر نظر بهزیستی فعالیت خود را شروع کرده است، گفت: ما یک موسسه خصوصی هستیم که با مجوز بهزیستی فعالیت می کنیم، ۶۰ عضو ضایعه نخاعی و ۴۰ عضو عادی داریم، اما بسیاری از افراد علاقه مند به حضور در انجمن به دلیل مشکلات خاص خود مانند دور بودن شهر یا محل زندگی و عدم توانایی حرکت و فعالیت قابلیت عضویب ندارند.

وی که به دلیل تصادف دچار معلولیت شده است، با بیان این که مشکل اولیه ما کمبود فضا است، افزود: دوست داریم کلاس های آموزشی مختلف مانند بهداشت برای زخم بستر، کار درمانی و سایر دوره های آموزشی مرتبط را برگزار کنیم ولی به دلیل کمبود فضا حتی از برگزاری جلسات داخلی هم معذوریم.

وی در ادامه، یکی از معضلات نبود فضای مناسب را کمبود ارتباط با اعضا و عدم توانایی بسیاری از معلولان برای برای حضور در جلسات این موسسه را عنوان کرد و با بیان این که اعضا به دلیل داشتن ویلچر قادر به حضور نیستند، بیان کرد: نبود فضای مناسب ما از فعالیت نا امید نکرده است و تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا از مکان های بیرونی استفاده کنیم که البته باید گفت سختی های خود را دارد.

سیکل های اداری فعالیت های معلولان را دچار مشکل کرده است

اکبرزاده اضافه کرد: هماهنگی برای این مکان ها از نظر سیکل اداری مشکل دارد و بسیاری از آن ها هزینه های گزاف می گیرند. این سیکل های اداری فعالیت های خود معلولان را عم تحت تاثر قرار داده است. باید اعتراف کرد اکثر ارگان ها همکاری لازم را ندارند و انجمن هم چون بخش خصوصی به شمار می رود بدون حمایت ها نمی تواند هزینه چندانی برای اجرای فعالیت های خود داشته باشد.

مدیر موسسه معلولان ضایعه نخاعی آوای دلجوی گلستان، با بیان این که در کنار عدم حمایت ارگان های دوتلی، کمک های مردمی هم نداریم، گفت: معضل بزرگ معلولان ما ویلچر و استفاده از آن است.

وی ادامه داد: اکثر اعضا مشکل ویلچر دارند و بر اساس استاندارد باید هر ۳ سال تعویض کنند اما در اصل بیش از ۵ سال از ویلچر خود استفاده می کنند و در زمان بیشتر از ۵ سال ویلچر فرسوده می شود.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: بیشتر اعضا توانایی لازم را برای پرداخت هزینه و تعویض ویلچر ندارند و در صورتی که ویچلر آن ها آسیب ببیند مجبورند در خانه خود بمانند.

وی تشک مواج که برای جلوگیری از زخم بستر استفاده می شود را یکی از ضروریات معولان بستری در منزل دانست و گفت: بیشتر اعضا برای تهیه این تشک ها مشکل دارند، از طرفی اکثر تشک ها پلاستیکی است و چون عرق می کنند بیشتر زخم می شود و اگر جابجا شوند عفونت هم می کنند.

معلولان ضایعه نخاعی نیاز به آموزش های مختلف دارند

وی با تاکید بر این که اکثر معلولان ضایعه نخاعی نیاز به آموزش های مختلف دارند، گفت: بهزیستی متولی اصلی آموزش است و باید این کار انجام دهد که متاسفانه آموزشی اجرا نمی شود. اگر هزینه را تقبل کنند انجمن های معلولان مانند ما می توانیم آموزش ها را به مخاطبان ارائه دهیم.

اکبر هزینه بالای ایاب و ذهاب را از مشکلات معلولان دانست و گفت: بیشتر معلولان و ویلچر سواران برای تردد مجبور به استفاده از آژانس هستند و همین امر هزینه های رفت و آمد آن ها را بالا برده است.

وی ادامه داد: بالا بودن هزینه رفت و آمد باعث شده برخی از معلولان توانایی پرداخت آن را نداشته باشند و خانه نشن شوند که همین امر باعث ایجاد مشکلات روحی برای آن ها می شود.

اکبرزاده توضیح داد: از طرفی رانندگان به دلیل این که جریمه می شوند حاضر به حمل ویلچر نیستند و نیاز است راهنمایی رانندگی در این رابطه تدابیری را در نظر بگیرد.

وی بیان کرد: هزینه مستمری هم به بسیاری از آن ها تعلق نمی گیرد. در چرخه همایتی بهزیستی اولین بخش باید به معلولان ضایعه نخاعی تعلق بگیرد اما تعلق نمی گیرد باید و پاسخگو باشند.

اکبر زاده با بیان این که برخی از معلولان به دلیل هزینه هایی که برای وسیله های بهداشتی خود دارند حتی نمی توانند خرج زندگی خود را تامین کنند، افزود: با این همه گرانی ها زندگی برای معلولان بسیار سخت است، خیرین هم باید پای کار بیایند و کمک کنند و بدانند بیماران نخاعی هم مانند دانش آموزانی که برای آن ها مدرسه می سازند، نیاز به کمک خیرین دارند، زیرا آنا تا پایان عمر بیماری را همراه خود دارند و باید کمک کرد با حداقل مشکلات زندگی کنند.

وی شنا را یکی از ورزش های مناسب برای معلولان معرفی کرد و گفت: این قشر جامعه نیازمندد ورزش شنا هستند چون هم از نظر سلامتی جسم و هم روح به آن ها کمک می کند، ولی کسی برای این موضوع حمایت نمی کند.

وی اضافه کرد: معلولان برای استخر رفت هم نیاز به تهیه بلیط دارند و هم باید هزینه رفت و آمد بپردازند که این موضوع دغدغه های مالی آن ها را بیشتر می کند، از طرفی استخر ها برای معلولان مناسب نیست.

معابر شهرهای گلستان مناسب حال معلولان نیست

مدیر موسسه معلولان ضایعه نخاعی گلستان در ادامه به انتقاد از وضعیت مناسب سازی معابر شهرهای استان پرداخت و با بیان این که معابر برای معلولان استاندارد نیست، گفت: ادارات، درمانگاه ها و اکثر مکان های خصوصی هم از نظر پله و هم از نظر رمپ مشکل دارند و به دلیل غیر استاندارد بودن احتمال سقوط افراد ویلچری وجود دارد.

وی که معقد است عرض جوی های آب زیاد است و اکثر پل ها هم خودرو پارک هستند، تردد آسوده در شهر را یکی از نیازهای معلولان دانست و گفت: معلولان هم جزو شهروندان هستند و باید بتوانند راحت تردد کنند. از مسئولان می خواهم حداقل برای ساخت و سازهای جدید این اجبار را ایجاد کنند برای معلولان مناسب سازی انجام دهند.

وی از مردم هم خواست برای آشنایی با نیازها و فعالیت های معلولان، از سمن ها بازدید و کنند، گفت: مردم بیایند و گزارش فعالیت ها و نیازها را بررسی کنند، به معلولان از نظر وسایل بهداشتی و نیازهای زندگی کمک کنند زیرا این معلولان حتی از نظر مناسب سازی خانه ها هم نیاز دارند.

اکبرزاده اضافه کرد: استعدادهای فراوانی در بین معلولان وجود دارد که دیده نمی شوند، معلولی داریم که از گردن دچار ضایعه نخاعی شده ولی از نظر کار با کامپیوتر بسیار تواناست و اختراعات متعددی هم در زمینه های مختلف داشته است.

زندگی معلولان بدون حمایت سخت است

وی بیان کرد: این جوان نیازمند حمایت است و از افراد معمولی توانایی بیشتری دارد ولی اصلا مورد توجه و حمایت مسئولان نیست، جدیدا شعر اهل بیت هم می سراید ولی حمایت نمی شود.

وی افزود: این افراد نیاز به شغل دارند. هستند شرکت هایی که می توانند زمینه را برای حضور این افراد فراهم کنند تا از توانایی آن ها استفاده شود ولی متاسفانه اصلا توجهی به نیازها و توانایی های این افراد نمی شود.

اکبرزاده با بیان این که این همه نیکوکار در شهر در زمینه های مختلف حضور دارند ولی به معلولان ورود پیدا نمی کنند، گفت: برخی از معلولیت ها مادرزادی است ولی بسیاری از آن ها بر اثر حادثه دچار این مشکل شده اند و حادثه برای همه ممکن است رخ دهد؛ مردم نباید معلولان را به عنوان فردی از کار افتاده ببینند ولی متاسفانه نگاه مردم همچنان از روی ترحم است.

وی ادامه داد: بسیاری از معلولان دارای مدارک عالی فوق لیسانس و دکترا هستند ولی حتی در دانشگاه ها هم مناسب سازی نیست.

وی در پایان با ارائه شماره کارت ۵۰۲۹۰۸۱۰۰۹۷۵۹۰۶۵ به نام انجمن معلولان ضایعه نخاعی آوای دلجوی گلستان، از خیرین خواست برای تهیه مکان مناسب و تامین نیازهای معلولان همکاری کنند.