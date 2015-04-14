اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ ژاپن تورم پنهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : نشانه های امید در اقتصاد منطقه یورو در حال نمایان شدن است.

فایننشال تریبون : ایران برنامه انتقال گاز به کویت دارد.

ترید عربیا : حجم قراردادهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۵ میلادی به رقم ۱۷۲ میلیارد دلار خواهد رسید که این آمار به عنوان رکورد برای این منطقه خواهد بود.

رویترز : قیمت جهانی اونس طلا با کاهش ۶ دلاری روبرو شد.

بلومبرگ : در ژاپن تورم پنهان وجود دارد.

سیندیگت : گرسنگی ۸۰۲ میلیون نفر در سراسر جهان معادل کاهش ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا است که ضرر ۲ تریلیون دلاری را به اقتصاد جهانی وارد می کند.

عرب نیوز : گروهی از سرمایه گذاران سعودی به سرمایه گذاری در ورزشگاه های ایتالیایی روی آورده اند.

رویترز : سیاست‌های مالی بانک مرکزی اروپا موجب رونق بخشیدن به اقتصاد این منطقه خواهد شد.

آی بی سی ایی : پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایرلند در سال جاری میلادی به ۵.۴ درصد برسد که این نرخ بیشتر از سایر کشورهای اروپایی خواهد بود.

ای ای پی : بانک جهانی اعلام کرد: سرعت رشد اقتصاد استرالیا از سه ماه نخست سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد شرایط نامطلوبی را به خود گرفته است.

رویترز : سرانجام بعد از سه سال رکود در تولید صنعتی ایتالیا، در ماه فوریه سال جاری میلادی، این کشور با ۰.۶ درصد افزایش تولید در این بخش روبرو شد که امید به حرکت در آمدن چرخه اقتصادی را در این کشور زنده کرد.

اف ایکس استریت : صندوق بین المللی پول اعلام کرد: ذخایر یورویی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده، این در حالی است که در ۵ سال پیش یورو ۲۸ درصد از ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده بود.

بلومبرگ : شاخص بورس کشورهای اروپایی با اندکی نوسان روبرو شد.

راشا تودی : پول روسیه ۶ درصد از ارزش از دست داده خود را در مقابل دلار آمریکا به دست آورد.