به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در مورد شناسایی و پیشگیری از تقلبات جدید اظهار داشت: آزمایشگاه های کنترل سازمان غذا و دارو در سراسر کشور تقویت و مجهز خواهند شد.

وی گفت: در سال جاری فرآورده های سلامت محور را با جدیت کنترل خواهیم کرد و محصولات پرمصرف مثل برنج، آرد، لبنیات و فرآورده های گوشتی در اولویت می باشد و با جدیت از لحاظ سلامتی کامل کنترل خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه در کنترل برنج های وارداتی کارهای بسیار خوبی انجام شد، خاطر نشان کرد: شناسنامه دار کردن برنج های وارداتی انجام شده و برنج های تولید داخل نیز در حال انجام است و خوشبختانه برنج های وارداتی از لحاظ سلامتی مشکلی ندارند و سازمان غذا و دارو برای سلامت تک تک محصولات و فرآورده های سلامت محور برنامه های ویژه ای طراحی کرده است. ضمن اینکه با کوچکترین تخلفی نیز برخورد جدی خواهد شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.