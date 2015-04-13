بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهامات به وجود آمده درباره محرومیت جاسم کرار، ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: محرومیت کرار بعد از اتمام مسابقات این فصل آغاز نمی‌شود و اینکه گفته‌اند بعد از این فصل او دیگر نمی‌تواند در ایران بازی کند درست نیست چرا که با استقلال قراردادی دو ساله دارد و محرومیتش بعد از اتمام قرارداد دو ساله با استقلال آغاز خواهد شد.

وی در این باره توضیح داد: ما استعلام گرفته‌ایم و کرار تا پایان قرارداد دو ساله‌اش با استقلال در ایران بازی خواهد کرد، بنابراین جاسم کرار علاوه بر اینکه تا پایان این فصل پیراهن استقلال را می‌پوشد در فصل آینده هم تیم ما را همراهی خواهد کرد.

افشارزاده در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه استقلال نسبت به رای صادره اعتراض خواهد کرد، گفت: فعلا کاری به این موضوع نداریم زیرا دوستان تصمیم گرفته‌اند او دیگر در فوتبال ایران نباشد. مهم این است که تا پایان قرارداد دو ساله در استقلال بماند و بعد از آن به هر تیمی که می‌خواهد برود. ما با این بازیکن قرارداد داریم و به آن پایبندیم.