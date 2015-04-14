به گزارش خبرنگار مهر، خبر اجرای نمایش «هامون بازها» به کارگردانی محمد رحمانیان از مدتی قبل توسط مدیر تالار وحدت به رسانه ها اعلام شده است و به نظر می رسید بعد از گذشت ۵ سال رحمانیان بالاخره بتواند این اثر نمایشی را در تالار وحدت به صحنه ببرد.

رحمانیان این نمایش را بر اساس فیلم مستند «هامون بازان جهان کجایید؟» ساخته مانی حقیقی که درباره علاقمندان به فیلم «هامون» داریوش مهرجویی بود، به صحنه می برد.

۲۶ سال از ساخته شدن فیلم سینمایی «هامون» به کارگردانی داریوش مهرجویی می‌گذرد. در طول این سال‌ها این فیلم به فیلم کالت بسیاری از دوستداران سینما تبدیل شده است تا جایی که شاید در تاریخ سینمای ایران هیچ فیلمی را نتوان سراغ گرفت که این چنین عده‌ای را مشتاق و عاشق خود کرده باشد.

دلدادگی دوستداران «هامون» به همذات‌پنداری آنها با حمید هامون بازمی‌گردد. همذات‌پنداری با روشنفکری که در دنیای مدرن سرگشته و ویران به دنبال آرزوهایش می‌گردد. روشنفکری که عشقش او را طرد کرده و بین سنت و مدرنیته در تلاطم است. سرگشته‌ای که جواب سوالاتش را از علی عابدینی می‌خواهد، غافل از این که او نیز قادر به پاسخگویی به سوالاتش نیست. دنیای حمید هامون و دغدغه‌هایش در طول سال‌ها باعث شده افراد بی‌شماری از نسل‌های مختلف به او علاقمند شوند.

سال ۸۵ مانی حقیقی کارگردان سینما فراخوانی منتشر کرد به نام «هامون بازان جهان کجایید؟» و قرار شد فیلمی مستند درباره «هامون» و اینکه این فیلم چه تاثیری روی مخاطبانش داشته است، بسازد. در این فراخوان تنها افرادی می‌توانستند شرکت کنند که یا از عاشقان فیلم «هامون» و یا از آن متنفر بودند. حقیقی در این مستند قصد داشت بفهمد واقعا حرف حساب هامون‌بازان چیست و چرا فکر می‌کنند این فیلم داریوش مهرجویی شاهکار است. حالا بعد از گذشت چندین سال از ساخته شدن این مستند، «هامون» قرار است پا به صحنه تئاتر بگذارد.

محمد رحمانیان ابتدا قرار بود سال ۸۸ این اثر نمایشی را در سالروز مرگ خسرو شکیبایی که شاید اگر نبود «هامون» تا این اندازه محبوب نمی‌شد، اجرا کند که به خاطر برخی مسایلی که در آن سال پیش آمد از اجرای آن صرف نظر کرد. بعد از آن قرار شد نمایش «هامون بازها» را در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر و بعد از جشنواره به مدت ۲۰ شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد که باز هم این اتفاق میسر نشد تا اینکه رحمانیان به کانادا مهاجرت کرد اما در تمام طول این سال ها وی برای اجرای این اثر نمایشی مصر بود.

در سال ۸۹ قرار بود بازیگرانی چون رضا عطاران، مهتاب نصیرپور، افشین هاشمی، اشکان خطیبی، علی عمرانی، شقایق فراهانی و معصومه رحمانی در این نمایش به ایفای نقش بپردازند.

و حال به نظر می رسد تالار وحدت قرارست مرداد ماه سال ۹۴ میزبان این اجرا باشد که بر اساس نمایشنامه ای از محمد رحمانیان اجرا می شود.

در اجرای جدید نیز قرار است همان بازیگران ثابت گروه تئاتر رحمانیان مجددا با او همکاری داشته باشند اما تا چند روز آینده مشخص خواهد شد که رضا عطاران و شقایق فراهانی می توانند باز هم در کنار «هامون بازها» باشند یا بازیگران دیگری جایگزینشان می شوند.

رضا عطاران در حال حاضر برای بازی در یک فیلم در برزیل به سر می برد و قرارست ۱۵ روز دیگر به ایران بازگردد.