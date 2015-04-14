موافقت با ساخت سد شفارود بدون ارزیابی زیست محیطی امکان ندارد

مهندس بهزاد انگورج در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پروزه سد شفارود در استان گیلان پروژه بزرگ مقیاسی است که حتما نیازمند ارزیابی زیست محیطی است .

به گفته وی، بر اساس ارزیابی های که سازمان محیط زیست انجام داده و به سازمان جنگل ها نیز ابلاغ شده احداث این سد با موازین زیست محیطی منطقه مغایرت دارد و حدود ۱۷۵ هکتار از جنگل های هیرکانی زیر پوشش دریاچه این سد رفته و نابود می شود.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها در پاسخ به اینکه زمزمه هایی مبنی بر موافقت این سازمان با احداث این سد وجود دارد، تأکید کرد: زمانی که سازمان محیط زیست بر اساس ا ارزیابی ها با احداث این سد مخالف است امکان موافقت سازمان جنگل ها وجود ندارد.

انگورج اظهار داشت: در حال حاضر که این پروژه حدود ۱۷ درصد پیشرفت داشته در محل کانال سد تعداد زیادی از درختان ارزشمند این منطقه از بین رفته اند.

به گزارش مهر، پیش از این مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست از مخالفت این سازمان با ساخت سد شفا رود در گیلان به دلیل تخریب بیش از ۱۷۵ هکتار از جنگلهای هیرکانی خبر داد.

حمید جلالوندی با اشاره به احتمال مطرح شدن احداث سد شفا رود در سفر رییس جمهور به گیلان گفت: سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع با احداث این سد با شرایط فعلی مخالف است و گزارش ارزیابی خود را به هیات دولت ارائه کرده است.

به گفته وی، وزارت نیرو نیز در راستای توضیحات و مشکلاتی که این سد با شرایط فعلی برای عرصه های طبیعی و زیست محیطی منطقه ایجاد می کند اعلام آمادگی کرده تا امکان سنجی کرده و گزینه های فنی جدید برای اصلاح ساختار این سد را بررسی کند.

مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست اظهار داشت: از سوی دیگر مجریان این طرح به بهانه پیشرفت حدود ۱۷ درصدی آن که از حدود ۵۰ سال پیش آغاز شده بر ساخت آن اصرار دارند .