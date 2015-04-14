به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر آکادمی علوم طبیعی بر اساس فسیل های جانوری که قدمتی بین ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۱۶ هزار و ۱۰۰ سال برای آنها تخمین زده شده و در سواحل کالیفرنیا پیدا شده اند، تحقیقات و مطالعاتی را آغاز کرده است.

محققان با جدا کردن لایه های رسوبی و بررسی آنها قصد دارند تأثیر تغییرات آب و هوایی از جمله یخ زدایی هایی که طی چندین سال گذشته در یخچال های قطبی رخ داده و موجب شده یخ های قطبی به سرعت آب می شوند و لایه هایی با میزان پایین اکسیژن در اقیانوس ها گسترش یابند را بر گونه های گیاهی و جانوری در طی سالیان متمادی دریابند.

ذوب یخ و افزایش مناطق مرده در اقیانوس ها در حقیقت مهمترین نگرانی است که که امروزه ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و در حقیقت گرمای زمین که ناشی از سوخت های فسیلی و افزایش گاز های گلخانه ای در جو است مهمترین موضوع مطالعات آنهاست .

در حقیقت دانشمندان در این مطالعه با آنالیز بیش از ۴ هزارو ۵۰۰ فسیل از بی مهره گان مانند حلزون و خارپشت دریایی دریافته اند که تقریبا از زمانی که میزان اکسیژن در اقیانوس ها همزمان با ذوب یخ ها کاهش یافته این گونه ها نیز در اقیانوس ها ناپدید شده اند.

بر اساس این مطالعات میزان اکسیژن محلول در آب اقیانوس ها از بین نیم تا یک و نیم میلی لیتر در هر لیتر آب اقیانوس در طول صد سال گذشته کاهش یافته است که این تغییر در میزان اکسیژن موجب بروز تغییرات فاحش در اجتماعات گیاهی و جانوری کف اقیانوس ها و ناپدید شدن تعداد زیادی از آنها شده است.

تغییرات آب و هوایی در اینده نزدیک نیز اثرات مشابه بر جای خواهد گذاشت و برای جبران این خسارات و برگشت به حالت اول هزارن سال زمان نیاز است.

دانشمندان دانشکده علوم دریایی دانشگاه کالیفرنیا معتقدند اگر همین امروز جلوی تغییرات آب و هوایی گرفته شود بهبود شرایط زندگی و بازگشت ان به قبل مدت زمانی نیاز دارد که نه تنها نسل ما که دو نسل پس از ما هم قادر به دیدن آن نخواهیم بود.

به گفته آنها، این تمام واقعیتی است که دانشمندان، مردم و مسئولان در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی باید بدانند.