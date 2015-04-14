جشن هنر انقلاب در کرمانشاه برگزار شد/ تجلیل از هنرمندان کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از هفته هنر انقلاب، عصر دوشنبه با حضور حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناصر فیض، مدیر دفتر طنز حوزه هنری و شهرام شکیبا از طنزپردازان کشور و جمعی از مسئولین فرهنگی و هنرمندان استان کرمانشاه، جشن هفته هنر انقلاب در محل تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه، در این مراسم با بیان اینکه برنامه های هفته هنر انقلاب از ۲۰ فرودین آغاز شده و تا ۲۶ فرودین ادامه دارد گفت: هنری که امروز به نام هنر اسلامی و انقلابی ارائه می شود، آبروی جمهوری اسلامی و انقلاب است.

عباس سروری افزود: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی جایگاه خود را باز کرده، در برنامه های این هفته باید پیام های انقلاب اسلامی و اندیشه امام راحل (ره) به شکل برجسته تری ارائه شود.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه در ادامه به برنامه های اجرا شده هفته هنر انقلاب اسلامی در کرمانشاه تاکنون اشاره کرد و گفت: روز پنج شنبه بیستم فروردین با عنوان "هنر انقلاب، ایثار و شهادت" نامگذاری شده که تجدید میثاق با شهدا با حضور مسئولان دستگاه های فرهنگی و هنری و هنرمندان شاخص در مزار شهدا، دیدار مسئولان این دستگاه ها با استاندار و همچنین امام جمعه کرمانشاه از برنامه های این روز بود.

سروری با بیان اینکه روز جمعه ۲۱ فرودین نیز با عنوان "هنر ولایت و رهبری" نامگذاری شده و از حضور هنرمندان در نماز جمعه و سخنرانی رئیس حوزه هنری و شعر خوانی یکی از شعرا قبل از خطبه در این روز خبر داد.

وی، "هنر انقلاب و سید شهیدان اهل قلم" را عنوان سومین روز از هفته هنر انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی در رشته های نقاشی، نگارگری و خوشنویسی در این روز افتتاح و هم‌چنین همایش علمی ای نیز با حضور دکتر دیباج در محل تالار وحدت و با حضور هنرمندان کرمانشاهی برگزار شد.

سروری گفت: چهارمین روز این هفته نیز با عنوان "هنر انقلاب، سینما و تئاتر، نامگذاری شده که بررسی اندیشه و آثار شهید آوینی در عرصه فیلم دفاع مقدس و سخنرانی دکتر حسن بلخاری با موضوع سینمای دینی در جمع اهالی سینما و تئاتر از برنامه های در نظر گرفته شده برای این روز بود.

وی، "هنر انقلاب و ادبیات" را عنوان پنجمین روز از هفته هنر انقلاب عنوان کرد و سخنرانی دکتر حسن بنیانیان با محوریت هنر انقلاب و برگزاری جشن هنر انقلاب با حضور ناصر فیض و شهرام شکیبا از برنامه های این روز برشمرد.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه ششمین روز هفته هنر انقلاب نیز با عنوان "هنر انقلاب، مقاومت و بیداری اسلامی" نامگذاری شده گفت: برنامه عصر شعر با حضوران شاعران شاخص استان و اجرای موسیقی با حضور گروه های بومی با موضوع مقاومت در این روز اجرا می شود.

وی گفت: آخرین روز هفته هنر انقلاب اسلامی نیز با عنوان "انقلاب و ادبیات پایداری" نامگذاری شده که از جمله برنامه های این روز برپایی عصر خاطره با محوریت انقلاب است.

سروری در بخش دیگر با اشاره به شخصیت شهید آوینی او را یک هنرمند متعهد و انقلابی دانست و گفت: هنرمندان ما باید از این شهید والا مقام الگو بگیرند.

قبل از تشکیل دفتر طنزحوزه هنری، طنز در کشور متولی نداشت

در ادامه رئیس دفتر طنز حوزه هنری کشور نیز گفت: پیش از تشکیل این دفتر حوزه طنز متولی خاصی نداشت و بعد از تشکیل دفتر خوشبختانه این اتفاق افتاده و در استان ها نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

ناصر فیض با بیان اینکه استان کرمانشاه طنز پردازان خوبی دارد گفت: تشکیل دفتر طنز باعث نگاه جدی تر به مقوله طنز می‌شود.

جامعه بدون نقد بیمار است

وی از نقد به عنوان مسکن دردهای جامعه یاد کرد و گفت: کشوری که در آن نقد نیاشد بیمار است و اگر زشتی ها و زیبایی های کار را نبینیم قادر به درمان این بیماری نیستیم.

رئیس دفتر طنز حوزه هنری کشور تاکید کرد: به طنز پرداز باید به عنوان یک دوست نگاه شود که مشتش را بالا می‌آورد اما بر سر کسی نمی کوبد.

در ادامه این مراسم شهرام شکیبا و ناصرفیض به ارائه اشعاری طنز از شعرای طنز پردازپرداخته و خانواده چند تن از شهدای هنرمند، بیت آیت الله نجومی هنرمند شاخص جهان اسلام ، خواهر شاعر بیمار احمد عزیزی ، هنرمندان خردسال کانون پرورش فکری در مقام های بین المللی کسب کرده اند، جمعی از مسئولین برگزار کننده برنامه های هنری، هنرمندان عرصه شعر و ادب استان و هنرمندان تجسمی استان تجلیل شدند.