به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی تاثیرگذاران فرهنگی و قرآنی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: محور کار و فعالیت رده های مختلف فرهنگی، عقیدتی و سیاسی حتی در تحلیل مسایل مختلف باید بر اساس قرآن کریم باشد، غیر این رویکرد نمی شود ادعای کار فرهنگی داشت.

وی افزود: متولیان فرهنگی یک اصل را در فعالیت خود باید رعایت کنند اینکه به کاری که انجام می دهند اعتقاد داشته باشند در غیر این صورت کار فرهنگی در بررسی بازخورد آن چیزی به مشابه خل بازی بیش نخواهد بود.

قرائتی بیان کرد: گاهی هم آن قدر بر اشتباهمان تاکید و تکرار میکنیم که بی اختیار و غلط از آن در اذهان عمومی قانون می سازیم، تحلیل نادرست احادیث، برگزاری مسابقات بی مفهوم فرهنگی و ... نمونه ای از آن است، باید در مصادیق فرهنگی درس هائی از قرآن و تسهیل امر ازدواج جوانان و رفع مشکلات آنان در دستور کار باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به این که برخی از روضه ها را نباید در هر محفلی خواند اظهار کرد: برای حضور در هر محفلی باید مرتب و منظم بود تا کلام و روضه که می خوانی به دل شنونده بنشیند، فرد روی منبر غیر از ایام عزاداری نباید مرثیه سرائی کنند، کار فرهنگی با نشاط و شور بر دل می نشیند.

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به این که هر کسی به قدر توان، به او مسئولیت واگذار می شود، بیان داشت: اگر پیامبر اکرم (ص) به معراج نمی رفت نمی توانست رهبر انسان هایی باشد که امروز سوار هواپیما می شوند.

وی با تاکید بر این که خداوند فرموده است که باید در هر زمانی به فکر دانش افزایی باشید اظهار کرد: افرادی که در این شغل حساس هستند باید فنون کلاس داری و معلمی را یاد بگیرید، بدانند که تن صدا در کلاس اخلاق و قصه گویی متفاوت است و اینکه مخاطب او چه کسی است و عملگرائی به مباحث ارائه شده مهم تر از ارائه آن است.

قرائتی تبلیغ و مخاطب شناسی را یک هنر عنوان کرد و گفت: روحانیان باید برای نسل جوان و با سواد برنامه داشته باشند، باید کاری کرد تا اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان به مسجد ترغیب شوند، مسجدی که تنها ۵۰۰ نمازگزار جوان و نسل نو داشته باشد بسیار در اجرای برنامه های فرهنگی از مسجدی با صدهای نفر انسان میانسال و پیر موفق تر عمل کرده است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بر ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: قرآن که هر کلمه اش دارای تفاسیر و معانی بی شماری است به ساعت ها تدبر، تفکر و کوشش طلاب نیاز دارد تا ضمن تولید علم، دین خدا از خطر انحطاط و جامعه اسلامی از ورطه سقوط ایمن بماند.

وی در ادامه با اشاره به این که افراد مخاطب در پای کلاس شکل و شمایل متفاوت دارند و اظهار کرد: افرادی به حالت مغرورانه، برخی بی تفاوت و گروهی نیز به حالت فراری در کلاس حاضر می شوند که گوینده باید بداند که در چه مکانی و چه زمانی با مخاطب برخورد کرده و چگونه تدریس کند.