نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی سالنی در گرگان

اسفندیار صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این اردو به منظور آماده سازی جهت شرکت در ششمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ قزاقستان در گرگان آغاز می شود.

صفایی از نوید طاهری راد، مهران علاقی، حمید نورانیان، امیر اروئی، عباس اروئی، ساسان حاتمی نژاد، مصطفی پورسعید، علیرضا چزانی، وحید فتحی، محمد اثنی عشری، وحید صمدی، مسعود بهلولی، محسن بهلولی، محمد قریشی، بهداد بیرانوند و محمد کریمی به عنوان نفرات دعوت شده به این اردو نام برد.

سرمربی تیم ملی هاکی ایران گفت: بازیکنان صبح روز جمعه ۲۸ فروردین وارد اردو خواهند شد و از روز شنبه تمرینات خود را آغاز می کنند.

صفایی تصریح کرد: ششمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد.

وی در خصوص گروه بندی این مسابقات گفت: در این مسابقات تیم ملی هاکی سالنی ایران با تیم های قزاقستان الف و ب، قطر، تاجیکستان و ازبکستان به رقابت خواهد پرداخت.

تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران در رقابت های جام جهانی آلمان توانسته بود با شایستگی مقام چهارمی را کسب کند و پرچم هاکی ایران را در جهان به احتزاز درآورد و خودش را به عنوان قدرتی جدید در هاکی جهان معرفی کند.