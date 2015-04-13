حزب جوبیک پیشتاز انتخابات مجارستان/ اعلام نتایج نهایی روز ۵ شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب راستگرای افراطی جوبیک شگفتی ساز انتخابات میاندوره ای مجارستان شد. نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات مجارستان نشان می دهد «لاجوس ریگ» نامزد این حزب توانسته است با کسب ۳۵.۳ درصد آرا از رقیب خود پیشی بگیرد. در پی دستیابی به این پیروزی تاریخی، طرفداران جوبیک در شهر تاپولکا واقع در غرب مجارستان به برگزار جشن زودهنگام به مناسبت پیروزی این حزب پرداختند.

این در حالی است که نامزد حزب حاکم فیدتس با ۳۴.۴ درصد آرا در رتبه دوم جای گرفته است. در همین حال کمیسیون انتخابات مجارستان اعلام کرد نتایج نهایی این انتخابات روز پنج شنبه و پس از پایان شمارش آرای تمام حوزه های رای گیری داخلی و خارج از کشور منتشر می شود.

حزب راستگرای افراطی جوبیک در انتخابات پارلمانی دوره پیش مجارستان توانسته بود با کسب ۲۰.۵ درصد آرا تعداد ۲۳ کرسی از مجموع ۱۹۹ کرسی پارلمان را کسب کند. این در حالی است که این حزب تا کنون نتوانسته بود کرسی پارلمانی را از طریق رای مستقیم مردم به دست آورد. طبق قوانین مجارستان بخشی از کرسی های پارلمان از طریق فهرست انتخاباتی و بخشی دیگر از طریق انتخاب مستقیم رای دهندگان به احزاب اختصاص می یابد.