حکم حبس ابد برای مامور سابق بلک واتر به خاطر کشتن ۱۴ عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاهی در آمریکا احکامی نامتناسب برای عاملان قتل ۱۴ شهروند عراقی صادر کرد. بی بی سی با انتشار این خبر اعلام کرد سال گذشته نیکلاس اسلاتن و سه نفر دیگر از ماموران سابق شرکت امنیتی بلک واتر به اتهام کشتن شهروندان عراقی در میدان نیسور بغداد محاکمه شدند.

در سال ۲۰۰۷ نیروهای شرکت امنیتی بلک واتر به سوی جمعیت عراقی در حال تردد که در مسیر یکی از کاروان های نظامی آمریکایی قرار داشتند، آتش گشوده و علاوه بر کشتن ۱۴ شهروند عراقی، ۱۷ نفر دیگر را نیز زخمی کردند.

اقدام این ماموران موجی از واکنش های بین المللی را بدنبال داشت و موضوع شفافیت قرارداد با پیمانکاران امنیتی در مناطق جنگی را به چالش کشید. بر اساس حکم صادر شده از سوی دادگاه فدرال آمریکا، نیکلاس اسلاتن در ارتباط با این جنایت به حبس ابد و پل اسلو، ایوان لیبرتی و داستین هیرد به ۳۰ سال حبس محکوم شده اند.