به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت بیشتر کسانی که در حملات هوایی و توپخانه ای یمن کشته شده اند، افراد غیرنظامی هستند. «ایوان سیمونویچ» با اعلام این مطلب گفت بیش از 600 نفر در این حملات کشته شده اند که نیمی از آنان را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

وی همچنین طرف های درگیری در یمن را به رعایت نکردن قواعد حقوق بشردوستانه متهم کرد. سیمونویچ ضمن ابراز نگرانی از حملات کور به مناطق مسکونی در حین درگیری های یمن گفت هنوز امیدواری هایی برای توقف درگیری و کشتار در این کشور وجود دارد.

روز گذشته منابع وابسته به نیروهای مسلح یمن اعلام کردند از ابتدای تجاوز سعودی ها به یمن ۲۵۷۱ نفر از غیر نظامیان شهید شده اند که در میان آنها ۳۸۱ کودک و ۲۱۴ زن دیده می شود. در این مدت همچنین ۳۸۹۷ نفر زخمی شده اند که در میان آنها ۶۱۸ کودک و ۴۵۵ زن به چشم می خورند.