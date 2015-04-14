تمرکز دولت آینده انگلیس بر مسائل اقتصادی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اد میلیبند» رهبر حزب کارگر طی نشستی حزبی در شهر منچستر از مانیفست انتخاباتی خود در انتخابات پارلمانی ماه آینده انگلیس رونمایی و اعلام کرد حزب وی روی مسائل اقتصادی تمرکز کرده است.

میلیبند که حزبش طبق نظرسنجی ها با اختلاف اندکی نسبت به حزب محافظه کار انگلیس پیش است تاکید کرد: نگرانی های ما در مانیفست حزب آمده است. وی وعده داد در صورت انتخاب شدن به نخست وزیری در راستای کاهش بدهی های کشور و احقاق حق کارگران انگلیسی حرکت کند.

این در حالی است که مخالفان حزب کارگر از جمله «دیوید کامرون» رهبر حزب محافظه کار، رویکرد میلیبند را به باد انتقاد گرفته اند. کامرون در واکنش به این اظهارات گفته است حزب کارگر می خواهد کشور را به روزهای بدهکاری و بدبختی و به عقب بازگرداند.

قرار است روز سه شنبه نیز حزب محافظه کار برنامه های خود برای هدایت کشور را اعلام کند. کامرون گفته است اولویت دولت وی کاهش بدهی ها خواهد بود. همچنین به همه پرسی گذاشتن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از وعده های انتخاب مجدد کامرون به نخست وزیری این کشور است.