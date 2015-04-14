توصیه وزارت بهداشت برای خرید فرآورده های غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عاطفه فولادی مقدم، افزود: در سال جاری این جدول تغذیه ای با نام «چراغ راهنمای تغذیه ای» و در قالبی جدید بر روی فرآورده های غذایی درج خواهد شد.

وی همچنین درباره ضروت توجه به برچسب راهنمای فرآورده های غذایی تصریح کرد: اگر این برچسب بر روی محصولی وجود نداشته باشد نباید نسبت به خریدش اقدام نمود چرا که هیچ شرکت معتبری نه از نظر ضوابط مجاز است و نه خودش اجازه می دهد که محصولش تولیدی اش فاقد برچسب وارد بازار شود.

فولادی مقدم در ادامه یکی از مهمترین اطلاعات موجود در جدول تغذیه ای را وجود یا عدم وجود نگهدارنده و افزودنی و همینطور مقدار و نوع آن برشمرد و اظهار داشت: برای این امر ضوابط و معیارهای مشخصی وجود دارد که بصورت مستمر و توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو کنترل می شود.