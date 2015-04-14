مردم کرج امسال سوار بر قطار شهری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز "سیدحمیدطهایی"با اعلام این خبر گفت:" راه اندازی قطار شهری کرج از جمله مطالبات مردم این استان است که از بدو ورود مورد پیگیری قرار گرفت."



وی افزود: "به همین منظور نیز طی نشست های متعدد و با قول مساعدی که از سوی پیمانکار پروژه داده شده است، بخشی از خط ۲ ریل گذاری و راه اندازی خواهد شد و می توان به مردم نوید داد که امسال می توانند سوار بر قطار شهری شوند."



پروژه همت تا جاده چالوس امتداد می یابد



استاندار البرز در محور دیگری به موضوع راه های استان نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ادامه پروژه همت به سمت جاده چالوس کشیده خواهد شد و پیمانکار نیز قول داده است که ۴ تا ۵ کیلومتر ادامه مسیر داشته باشد.



وی احداث کمربند شمالی کرج را نیز از جمله برنامه ها در بحث مدیریت راه ها و ترافیک جاده ها برشمرد و افزود: احداث کمربند شمالی بخشی از بار ترافیکی را در محورهای منتهی به استان مدیریت خواهد کرد، ضمن اینکه در بخش جنوبی کلانشهر کرج نیز احداث کمربند دیگری در دستور کار قرار دارد.



طهایی سفر وزیر راه و شهرسازی را نیز رهاوردی برای گشایش راه های منتهی به استان دانست و بیان کرد: طی آخرین سفر مهندس آخوندی، طرح ۴ خطه شدن قطار محور تهران - هشتگرد به تصویب رسید و با این رویکرد بخشی از بار ترافیک توسط ریل راه آهن هدایت و مدیریت خواهد شد