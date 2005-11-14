راديو تهران اول شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" اين تحقيق در31شهركشورودرتاريخ 3/7/84 اجرا شده و14300نفرازهموطنان دراين نظرسنجي شركت داشته اند . براين اساس درفصل تابستان ( فصل مورد نظرسنجي ) راديو تهران با ميزان متوسط 38درصد كل مخاطبان راديو وميزان 81درصدي رضايتمندي آنان درصدرجدول رده بندي پرشنونده ترين شبكه هاي راديويي ايران ايستاد . اين گزارش حاكي است راديو سراسري وراديو پيام دررده هاي دوم وسوم اين جدول قرارگرفته اند.
اين گزارش به نقل ازروابط عمومي راديو تهران مي افزايد : اين نظرسنجي درحالي صورت گرفته است كه راديوتهران به دليل وظيفه پخش برنامه هاي استاني دربرخي استانها وشهرها اصلا فرستنده اي نداشته وميزان اعلام راي هموطنان دراين شهرها " صفر" بوده است . روابط عمومي اين شبكه درپايان گزارش خود آورده است : راديوتهران برروي موج FMرديف 95مگاهرتزوبرروي موج AM رديف 1332 كيلوهرتز24ساعته برنامه پخش مي كند .
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