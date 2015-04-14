گیلان چشم انتظار هیئت دولت/ مسکن و اشتغال مهمترین خواسته مردم است

به گزارش مهر، فردا پانزدهمین سفر رییس جمهور به همراهی وزرا به گیلان رقم می خورد. با اینکه طی سال های اخیر اولین بار نیست که گیلان میزبان رییس دولت و هیات همراه است اما استقبال پرشور مردم از حسن روحانی قابل پیش بینی است. با اینهمه بسیاری از گیلانیان خواسته های متعددی از رییس جمهور خود دارند. خواسته هایی که در معیشت و بهبود زندگی ساکنان این استان سرسبز، تاثیری مستقیم دارد.

اشتغال نخستین دغدغه گیلانیها است

با توجه به آماری که مرکز ملی آمار کشور طی سال های اخیر اعلام کرده به طور متوالی گیلان یکی از استان های با درصد بیکاری بالا در چند سال گذشته بوده است. وضعیت اشتغال در گیلان به حدی بحرانی شده که طی سه سال اخیر، گیلان را تا رده های نخست فهرست استان های با نرخ بالای بیکاری کشور یعنی بالاتر از میانگین کشوری نیز برده است. نبود شغل پایدار برای گیلانیان دانش آموخته ای که نسبت به سایر استان ها از سطح بالای تحصیلات برخوردارند به دغدغه ای جدی برای جوانان و به تبع آن خانواده ها تبدیل شده و بهبود وضعیت کسب و کار و اشتغالزایی از نخستین انتظارات مردم گیلان از رییس جمهور است.

اشتغال مهمترین خواسته جوانان گیلانی از دولت یازدهم است و انتظار داریم که دولت به وعده های خود برای بهبود وضعیت اشتغال در گیلان عمل کرده و زمینه های لازم برای اشتغالزایی را در استان فراهم کند یکی از جوانان دانش آموخته گیلانی که به گفته خودش با وجود داشتن مدرک کارشناسی ارشد شیمی، به مدت سه سال جویای کار است، در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان می کند: طی سال های اخیر برای یافتن شغلی که متناسب با تحصیلاتم باشد تلاش فراوانی انجام داده ام اما هیچ نتیجه ای نگرفته ام.

محمد ایمانی ادامه می دهد: وضعیت اشتغال دوستانم نیز به همین صورت است مگر اینکه جوانان برای دوری از بیکاری دست به شغل های موقتی بزنند. به عنوان مثال یکی از دوستانم با وجود داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آژانس کار می کند تا بتواند از عهده هزینه های خانواده ای که تشکیل داده، برآید.

این جوان تاکید می کند: اشتغال مهمترین خواسته من و هم سن و سال هایم از دولت یازدهم است و انتظار داریم که دولت یازدهم به وعده های خود برای بهبود وضعیت اشتغال در گیلان عمل کرده و زمینه های لازم برای اشتغالزایی را در استان فراهم کند.

زهرا امینی از دیگر شهروندان گیلانی به خبرنگار مهر می گوید: سه فرزند دارم که هر سه تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده و جزو شاگردان ممتاز دانشگاه بوده اند اما با این وجود هر سه مشغول کاری غیر مرتبط با تحصیلاتشان هستند.

این خانم ۵۲ ساله که خود بازنشسته آموزش و پرورش است ادامه می دهد: کار کردن عار نیست ولی اگر قرار بود که بچه های ما درس بخوانند و آخر سر منشی یا ویزیتور بشوند که اصلا چرا درس خواندند و این همه وقت خودشان و سرمایه ما را هدر دادند؟ وقتی جوانان را به تحصیل تشویق می کنیم باید به فکر بعد از تحصیل هم باشیم که باید کاری فراخور تحصیلاتشان فراهم شود.

کشاورزی گیلان را دریابید

در کنار اشتغال در صنعت و خدمات، گیلان به عنوان استانی کشاورزی شناخته می شود. محصولاتی چون برنج، چای، فندق، بادام زمینی، زیتون و نوغان ابریشم از دیرباز در گیلان تولید می شد اما طی سال های گذشته این شغل آبا و اجدادی گیلانیان نیز با چالش های جدی رو به رو شده است. در محصولی چون برنج، واردات بی رویه برنج های خارجی که همواره شائبه هایی در مورد سلامتی آن ها نیز وجود داشت، بازار کشور را قرق کرده و تولیدات برنجکاران گیلانی را بر سر دست هایشان باقی گذاشته است. اگرچه با آغاز به کار دولت یازدهم تلاش هایی همچون کنترل واردات برنج و خرید تضمینی برنج سبب شد که امیدی تازه به دل های برنجکاران نفوذ کند اما در مقابل، محصول چای همچنان با چالش های جدی مواجه است.

یکی از چایکاران لاهیجانی که باغ خود را با پشت سر گذاشتن سال های کم آبی اخیر همچنان سرپا نگه داشته است اظهار می کند: مشکلات چایکاران اعم از کم آبی و عدم حمایت دولت طی سال های اخیر باعث شده که بسیاری از چایکاران مزارع خود را رها کنند.

محمد سهرابی با اشاره به اینکه چایکاران برای معاش خود به حمایت دولت نیاز دارند می افزاید: دولت قیمت برگ سبز چای را افزایش داده است اما هنوز هم چایکاران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

تنها دولت می تواند تدابیر ویژه ای برای حمایت از چایکاران بیاندیشد به گفته این چایکار، درآمد پایین چایکاران که اکثر آن ها دارای باغات با وسعت کم و خرد هستند باعث شده که این کشاورزان توانایی هرس باغات را به تنهایی نداشته باشند.

وی ادامه می دهد: اگرچه تسهیلاتی به همین منظور به کشاورزان داده شد اما دیر پرداخت شد و نتیجه ای برای چایکاران نداشت. از طرفی وجود ده ها تن چای خارجی که به بازار وارد می شود سبب شده که بسیاری از مردم طعم چای تولید داخل را فراموش کنند.

این چایکار بر این باور است که تنها دولت می تواند تدابیر ویژه ای برای حمایت از چایکاران بیاندیشد.

یک جوان نوغاندار گیلانی که به گفته خودش این کار را از پدرانش به ارث برده از وضعیت نابسامان نوغانداری در گیلان می گوید و به خبرنگار مهر توضیح می دهد: زمان اجداد ما، گیلان قطب نوغانداری و تولید ابریشم بود اما امروز تنها اسمی از این صنعت باقی مانده است.

وی می گوید: اگر چه گیلان استانی کشاورزی است و در کنار آن درصد بالای بیکاری هم دارد ولی مسئولان حاضر نیستند شرایطی فراهم کنند تا جوانانی مثل من به کار کشاورزی روی بیاورند. اگر حمایتهای دولت باشد، خیلی ها دوست دارند که به کشاورزی بپردازند.

بهداشت و درمان گیلان در محاق بی اعتباری

اما مشکلات گیلان تنها به کشاورزی خلاصه نمی شود. بسیاری از گیلانیان از دولت یازدهم انتظار دارند که وضعیت درمانی و زیرساخت هایی چون بیمارستان ها و درمانگاه ها در گیلان بهبود یابد.

طی فعالیت دولت نهم و دهم احداث ۱۳ بیمارستان در سراسر استان آغاز شد اما تا پایان کار این دولت ها همچنان روند احداث ادامه یافت. با این همه در دولت یازدهم چند بیمارستان از جمله بیمارستان نیکوکار املش، شفت و ۱۷ شهریور رشت طی سفر وزیر بهداشت افتتاح شد اما کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان استان باعث شده که نه تنها کادر بیمارستان ها از ساعات طولانی نوبت های کاری خود ناراضی باشند بلکه در بیمارستانی چون املش به دلیل کمبود نیرو، تنها بخش اورژانس فعالیت داشته و مابقی بخش ها بلا استفاده باقی مانده است.

نیاز است که برای بهبود وضعیت درمانگاه ها و بیمارستان ها در گیلان تدبیری اندیشیده شود تا علاوه بر بهبود وضعیت کادر پزشکی، ارتقای خدمات درمانی و پزشکی را نیز شاهد باشیم یکی از ساکنان املش که برای درمان فرزندش به رشت آمده در این باره به خبرنگار مهر می گوید: اگر قرار باشد خدمات پزشکی و درمانی بعد از سال ها در بیمارستان املش به مردم ارائه شود، نیاز است که در همه بخش ها بیمار پذیرش شود.

مریم علیخانی می افزاید: املش سالهاست که در آرزوی برخورداری از یک بیمارستان بود اما حالا که این بیمارستان به همت یک خیر و حمایت دولت تکمیل شده، با مراجعه به آن اعلام می کنند که هنوز بخش های مختلف بیمارستان به دلیل نبود کادر پزشکی لازم، تعطیل است و خدمات ارائه نمی شود.

این بانوی ۴۰ ساله ادامه می دهد: نیاز است که برای بهبود وضعیت درمانگاه ها و بیمارستان ها تدبیری اندیشیده شود تا علاوه بر بهبود وضعیت کادر پزشکی، ارتقای خدمات درمانی و پزشکی را نیز شاهد باشیم.

یکی از پرستاران شاغل در بیمارستان پور سینا نیز به خبرنگار مهر توضیح می دهد: تعداد زیادی از دوستان من در رشته های مختلف پزشکی و پیرا پزشکی تحصیل کرده اند که در حال حاضر یا بیکار هستند و یا شغل غیر مرتبط دارند. تعدادی هم که مشغول به کار مرتبط هستند، عموماً جذب مراکز خصوصی شده اند.

اسما زنگی آبادی ادامه می دهد: با توجه به اجرای طرح نظام سلامت، باید تدبیری اندیشیده شود که در بخش دولتی جذب نیرو داشته باشیم تا هم از فشار کاری نیروهای مشغول به کار کاسته شود و هم گستره خدمات دهی درمانی گسترده تر شود.

مسکن، دغدغه بسیاری از گیلانیان

مسکن و شرایط سخت تهیه آن برای زوج های جوان نیز از دیگر مشکلاتی است که اگرچه تنها مختص به گیلانیان نیست اما بهبود شرایط آن برای گیلانیان انتظاری است که مردم از رییس جمهور دارند.

مادر یک خانواده ۴ نفره می گوید: برای مستاجران هیچ خواسته ای از رییس جمهور مهمتر از تسهیل شرایط خانه دار شدن نیست.

فاطمه سلطانی می افزاید: تا زمانی که تسهیلات بانکی برای حمایت از مستاجران در کار نباشد هیچ مستاجری نمی تواند خانه دار شود و نیاز است که دولت برای بهبود این شرایط چاره اندیشی کند.

به نظر می رسد اگرچه مردم گیلان با شور و نشاط خود را برای استقبال از رییس جمهور آماده می کنند، اما در میان انتظارات متعددی از رییس دولت دارند که برآورده شدنشان، همدلی و همزبانی گیلانیان با دولت یازدهم را بیش از پیش خواهد کرد.

گزارش: مائده اسفندمز