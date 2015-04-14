به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی شامگاه گذشته در جلسه تنظیم بازار که در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: به منظور توزیع گوشت مرغ باید همکاری های لازم را با سازمان صنعت و معدن داشته باشیم تا بتوانیم در طول سال بازار را به صورت یکپارچه کنترل کنیم.

وی افزود: در سال گذشته شش جلسه اصلی و ۳۰ جلسه فرعی تنظیم بازار در استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: عمدتا شوک هایی که در سال گذشته به بازار وارد می شد از ناحیه تقاضا بود. ۱۸ روز قبل از تعطیلات نوروزی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم و متاسفانه آنگونه که باید فعالیت قابل توجهی برای کنترل توزیع گوشت مرغ صورت نگرفت.

حاجتی اظهار کرد: ما باید برای تولید برخی اقلام مانند مرغ بسته حمایتی برای تولید کنندگان آن در نظر گرفت تا افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند دچار ضرر نشوند و سود قابل قبولی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه اگر اصناف استان مطابق برنامه های از بیش تعیین شده استانداری عمل کنند، هیچگاه دچار مشکل نخواهند شد، گفت: متاسفانه هرگاه عرضه کالا به صورت مستقیم صورت می گیرد تنها اصناف ضرر خواهند کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان تصریح کرد: باید همه اتفاقاتی که از تولید تا مصرف مواد غذایی صورت می گیرد را در قالب یک بسته حمایتی بگنجانیم. سازمان صنعت و معدن و تجارت موظف است این برنامه را تدوین کند.

وی با اشاره به اینکه برای عرضه میوه و تره بار باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی هم وارد این حوزه شود، اظهار کرد: در بازار میوه و تره بار باید یک فضای سالم و رقابتی ایجاد شود. ما باید به سمتی برویم تا کالاهای خود را به صورت طبقه بندی برای صادرات عرضه کنیم.