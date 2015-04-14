به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز طی مراسمی در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک اعضای شورای اطلاع رسانی همایش دیدار با پداران آسمانی استان تهران معرفی و احکام خود را دریافت کردند.

آزمان کادری رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در این مراسم اظهار کرد: فرزندان شاهد و ایثارگر سالهاست که از نهال تنومند انقلاب اسلامی که با خون پدران و مادران خود آبیاری شده مراقبت می‌کنند و در این مسیر همواره مطیع رهبر انقلاب بودند.

وی افزود: فرزندان شاهد و ایثارگر به عنوان ذخیره‌های انقلاب اسلامی نقش موثری در حفظ انقلاب بر عهده داشتند و مهم‌ترین رسالت آن‌ها انتقال ارزشهای والای پدران خود به نسل جوان جامعه است که حضور مثبت آن‌ها در جامعه در این امر موثر است.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک درباره برگزاری جشن دیدار با پدران آسمانی گفت: جشن دیدار با پدران آسمانی از ۸ سال پیش به همت خود فرزندان شاهد همه ساله درآستانه روز پدر و میلاد با سعادت حضرت علی (ع) در سراسر کشور برگزار می‌شود و این مراسم در استان تهران پنجمین سال در حال برگزاری است.

وی تاکید کرد: جشن دیدار با پدران آسمانی همه ساله به صورت منسجم دراکثر استانهای کشور برگزار می‌شود که در استان تهران کادر اجرایی این مراسم اکثرا از فرزندان شاهد شهرستان‌های جنوبشرق استان تهران است.

حضور ۱۸۰۰ فرزند شهید استان تهران در جشن دیدار با پدران آسمانی

هادی محمدی دبیر اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی استان تهران نیز در این مراسم اظهار کرد: نهاد دیدار با پدران آسمانی در سال ۱۳۸۴ به ابتکار چند تن از فرزندان شاهد در مشهد مقدس کلید خورد و هرساله در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جشنی از سوی فرزندان شاهد در استانه روز پدر برگزار می‌شود.

وی افزود: این نهاد کاملا خودجوش و مردمی است و وابسته به هیچ گروه یا ارگانی نمی‌باشد وافراد تشکیل دهنده این نهاد حتی کسانی که فعالیت‌های اجرایی را برعهده دارند همگی از فرزندان شاهد هستند.

دبیر اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی استان تهران تصریح کرد: همه فرزندان شاهد اعتقاد دارند پدرانشانان زنده هستند و آن‌ها در زندگی ما تأثیر دارند و در مواقع نیاز کمکمان می‌کنند به همین خاطر برای پدران شهید خود در روز پدرجشن می‌گیرند و یاد و خاطره رشادتهای‌های آنان را در کنار یک دیگرزنده نگه می‌دارند.

وی تاکید کرد: این مراسم در استان تهران روز ۸ اردیبهشت در سالن همایش‌های برج میلاد با حضور بیش از ۱۸۰۰ فرزند شهید استان تهران و ۲۰۰ نفر از مسئولان و مقامات کشوری و لشگری برگزار می‌شود.

محمدی با بیان اینکه کمیته‌های فرهنگی، امنیتی، اطلاع رسانی و سایر کمیته‌ها در استان تهران زیر نظر هیئت اجرایی از مدت‌ها پیش تشکیل شده افزود: امسال برخی از نهاد‌ها مانند شهرداری تهران، نیروی زمینی ارتش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار و برخی از بانک‌ها، فرزندان شاهد را در برپایی این جشن یاری می‌کنند.

وی گفت: این مراسم هشتمین سال متوالی در استان تهران و سومین سال متوالی در برج میلاد برگزار می‌شود و طی سالهای اخیر اکثرهیئت اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی در استان تهران را فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستانهای قرچک، ورامین و پیشوا تشکیل می‌دهند.

دبیر اجرایی جشن دیدار با پدران آسمانی استان تهران تاکید کرد: در روز مراسم از خانواده‌های شهدای اقلیت دینی ایران و از فرزندان شاهد نخبه تجلیل به عمل می‌آید.

در پایان این مراسم توحید عظیمی به عنوان معاونت اطلاع رسانی و امور بین الملل، حسین ابویسانی به عنوان دبیر اطلاع رسانی و امور بین الملل، علیرضا فرجی به عنوان مدیر روابط عمومی این نهاد و آقایان رضا دهقان از خبرگزاری تسنیم، سید حسن میری از خبرگزاری ایرنا، مصطفی هدایی از خبر گزاری فارس، امین کردبچه از خبرگزاری پانا، طاهر میرزا کریمی از روزنامه ابتکار، مهدی مقاری از روزنامه جمهوری اسلامی و حیدری از خبرگزاری مهر به عنوان اعضای اطلاع رسانی و امور بین الملل همایش دیدار با پدران آسمانی استان تهران معرفی شدند.