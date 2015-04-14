هیمالیا نورد شهریاری راهی نپال شد

احمد عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عظیم قیچی ساز هیمالیانورد کشورمان که از شهرستان شهریار ورزش را آغاز کرد، هم اکنون به یکی از ورزشکاران نامی و مطرح کشور تبدیل شده و این افتخار بزرگی برای مسئولان و شهروندان شهریاری است.

وی افزود: طبق هماهنگی های انجام شده از سوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهریار، این ورزشکار جهت صعود به قلل لوتسه و اورست به کشور نپال سفر کرد که علاوه بر مسئولان شهریار، استان تهران و کشوری، شهروندان این شهرستان نیز برای بدرقه ورزشکار سنگ تمام گذاشتند.

این مسئول عنوان کرد: عظیم قیچی ساز هیمالیانورد نام آشنای کشورمان طی چند روز گذشته جهت صعود به آخرین قله باقیمانده از ۱۴ قله ۸۰۰۰ متری دنیا لوتسه به ارتفاع ۸۵۱۶ متر و همچنین تلاش برای صعود مجدد به قله اورست به ارتفاع ۸۸۴۸ متر اینبار بدون اکسیژن، ایران را به مقصد کشور نپال ترک کرد.

عبدالوند ادامه داد: قیچی ساز در صورت موفقیت در صعود به این دو قله، به عنوان پانزدهمین فرد در جهان و اولین ایرانی خواهد بود که توانسته تمامی قلل بالای ۸۰۰۰ متری جهان را بدون اکسیژن صعود کند.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان شهریار با تاکید بر لزوم حمایت از ورزشکاران اعلام کرد: هم اکنون ورزشکاران کشوری و جهانی در شهریار ساکن هستند که باید با حمایت از آنها، سطح کیفی خدمات در حوزه ورزش را با حضور این نام آوران ارتقا داد.