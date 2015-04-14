  1. استانها
  2. تهران
۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

هیمالیا نورد شهریاری راهی نپال شد

هیمالیا نورد شهریاری راهی نپال شد

شهریار - رئیس ورزش و جوانان شهریار از سفر عظیم قیچی ساز هیمالیانورد ایرانی در کشور نپال به منظور صعود به قلل لوتسه و اروست خبر داد.

احمد عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عظیم قیچی ساز هیمالیانورد کشورمان که از شهرستان شهریار ورزش را آغاز کرد، هم اکنون به یکی از ورزشکاران نامی و مطرح کشور تبدیل شده و این افتخار بزرگی برای مسئولان و شهروندان شهریاری است.

وی افزود: طبق هماهنگی های انجام شده از سوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهریار، این ورزشکار جهت صعود به قلل لوتسه و اورست به کشور نپال سفر کرد که علاوه بر مسئولان شهریار، استان تهران و کشوری، شهروندان این شهرستان نیز برای بدرقه ورزشکار سنگ تمام گذاشتند.

این مسئول عنوان کرد: عظیم قیچی ساز هیمالیانورد نام آشنای کشورمان طی چند روز گذشته جهت صعود به آخرین قله باقیمانده از ۱۴ قله ۸۰۰۰ متری دنیا لوتسه به ارتفاع  ۸۵۱۶ متر و همچنین تلاش برای صعود مجدد به قله اورست به ارتفاع ۸۸۴۸ متر اینبار بدون اکسیژن، ایران را به مقصد کشور نپال ترک کرد.

عبدالوند ادامه داد: قیچی ساز در صورت موفقیت در صعود به این دو قله، به عنوان پانزدهمین فرد در جهان و اولین ایرانی خواهد بود که توانسته تمامی قلل بالای ۸۰۰۰ متری جهان را بدون اکسیژن صعود کند.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان شهریار با تاکید بر لزوم حمایت از ورزشکاران اعلام کرد: هم اکنون ورزشکاران کشوری و جهانی در شهریار ساکن هستند که باید با حمایت از آنها، سطح کیفی خدمات در حوزه ورزش را با حضور این نام آوران ارتقا داد.

کد مطلب 2533775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها