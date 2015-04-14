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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۳۶

حجت الاسلام ترابی:

بومی سازی تکنولوژی برق مهمترین دستاورد انقلاب بوده است

بومی سازی تکنولوژی برق مهمترین دستاورد انقلاب بوده است

دامغان - امام جمعه دامغان ضمن برشمردن برکات انقلاب خصوصا در بخش انرژی، گفت: جوانان این مرزوبوم در راستای خودکفایی پیشرفتهای خوبی داشتند و بومی سازی تکنولوژی در زمینه برق مهمترین این دستاوردها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح سه شنبه در نشستی با مدیر عامل و جمعی از اعضاء هیئت مدیره و معاونان و مدیران شرکت برق منطقه ای سمنان در محل دفتر خود، مصرف انرژی را در ایران در مقایسه با متوسط مصرف جهانی بسیار زیاد دانست و خواستار صرفه جویی هرچه بیشتر در مصرف منابع انرژی به ویژه برق، توسط مردم شد.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال «همدلی و همزبانی دولت و ملت» گفت: در هر جامعه ای که همدلی توسعه یابد کارها به بهترین وجه انجام خواهد شد و اگر مسئولان به کارها دل داده و با تمام توان به کار و فعالیت بپردازند، مردم نیز مثل همیشه با حضور در صحنه از آنها حمایت خواهند کرد.

دامغان

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان نیز در این دیدار با اشاره به تاسیسات منصوبه و برنامه های آتی این شرکت در شهرستان دامغان افزود: برای تامین برق متقاضیان در این شهرستان در حوزه فعالیت های شرکت و مطابق قانون و مقررات مشکلی وجود ندارد.

مهندس سید علی اکبرصباغ با بیان اینکه استان سمنان شاهراه ارتباطی شرق به غرب در شبکه سراسری برق کشور است، افزود: این شرکت با نگاهی جامع و در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی، درخصوص تعریف پروژه ها و عملیات اجرایی آنها با توجه به اولویت های شبکه اقدام می کند.

وی همچنین در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری مردم استان سمنان به ویژه صنایع به دلیل صرفه جویی در مصرف برق در سال گذشته، خواستار ادامه صرفه جویی به ویژه در تابستان سالجاری شد.

کد مطلب 2533793

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