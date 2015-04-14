روزانه ۶ نشست علمی و فرهنگی در نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی دهقانی در توضیح برنامههای کمیته فعالیتهای علمی، فرهنگی و سرای اهل قلم اظهار کرد: برنامههای کمیته فعالیتهای علمی، فرهنگی و سرای اهل قلم به پنج بخش سرای اهل قلم، دانشگاهی، آموزشی، کودک و نوجوان و اهل قلم بینالملل تقسیم میشود و به طور متوسط روزانه ۶ برنامه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: بر خلاف سالهای گذشته که موضوع بیشتر جلسات درباره اندیشه و تفکر بود، جلسات امسال به حوزه نشر اختصاص دارد و شاهد برگزاری برنامههای مختلفی در قالب جلسات نقد و بررسی، سخنرانی، پنلهای آموزشی، میزگرد، تجلیل و رونمایی خواهیم بود.
دهقانی با اشاره به اختصاص هر جلسه به تشکلی خاص بیان داشت: هر برنامه به تشکل خاصی اختصاص دارد اما هیچ منعی برای حضور بازدیدکنندگان در این جلسات وجود ندارد و بازدیدکنندگانی که به موضوع برنامه اجرایی علاقهمند باشند، میتوانند در برنامه مورد نظر حضور پیدا کنند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار میشود.
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