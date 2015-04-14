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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۴۳

اعزام ۳۰۰ مستشار نظامی استرالیا به عراق

اعزام ۳۰۰ مستشار نظامی استرالیا به عراق

نخست وزیر استرالیا امروز از اعزام ۳۰۰ نظامی این کشور به عراق تحت عنوان مشاور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «تونی ابوت» نخست وزیر استرالیا امروز اعلام کرد که کشورش ۳۰۰ نظامی دیگر به عراق اعزام خواهد کرد. این نظامیان به آموزش نیروهای عراقی در مبارزه با داعش خواهند پرداخت و نقش مشاور را ایفا خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: کابینه استرالیا با اعزام نظامیان به عراق موافقت کرده است و روند اعزام این افراد از روز چهارشنبه آغاز و به مدت دو سال ادامه خواهد داشت.

تونی ابوت تأکید کرد: نظامیان اعزامی به عراق در ماموریت های جنگی مشارکت نخواهند داشت بلکه وظیفه آنها تنها آموزش خواهد بود.

کد مطلب 2533801
سمیه خمارباقی

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