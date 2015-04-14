هوش مصنوعی وارد می شود، مراقب باشید!

به گزارش خبرگزاری مهر، از اپلیکیشن های تلفن همراه هوشمند نظیر Siri گرفته تا بسیاری از فناوری های تشخیص حالت های چهره، فناوری هوش مصنوعی (artificial intelligence) به سرعت درحال تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره بشر است. در این میان کم نیستند دانشمندان و کارشناسانی که هشدار می دهند باید مراقب توسعه همه جانبه این سطح از فناوری های نوظهور بود.

به تازگی چهره های شاخصی نظیر الون ماسک (مالک ثروتمند شرکت SpaceX)، بیل گیتس و استفان هاوکینیگ هشدار داده اند که هوش مصنوعی و ماشین آلاتی که مبتنی بر آن طراحی و ساخته می شود قابلیت آن را دارند که به عنوان تهدیدی بزرگ و حتی بزرگترین تهدید بشر عمل کنند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که در طول تاریخ بشر دست به نوآوری ها و اختراعات زیادی زده که «آتش» از آن جمله است، هرچند خطرات خاص خود را نیز به همراه دارد. اما راه کنترل آتش را آموخته ایم و حالا درباره هوش مصنوعی چه می توان گفت؟

ماکس تگمارک از فیزیکدان های دانشگاه MIT می گوید: درخصوص آتش این شانس را داشته ایم که با گذشت زمان خطرات آن را درک و به تدریج تحت کنترل خو درآوریم. اما درخصوص فناوری های نوظهوری نظیر تسلیحات هسته ای و حتی هوش مصنوعی داستان طور دیگری است. ما این فرصت را نداریم که در گذشت زمان با خطرات آن آشنا شویم. ما در رویارویی با این دست از مخاطرات تنها یک بار شانس داریم!

کارشناسان به این نکته اشاره می کنند که هوش مصنوعی همچون یک شمشیر بران دو لبه است. از یک سو و به لطف نوآوری های این عرصه جان بسیاری از افراد در سوانح رانندگی نجات پیدا می کند اما از سوی دیگر می توان روزی را متصور شد که در آن ماشین آلات تولید شده بر مبنای هوش مصنوعی با استفاده از برنامه های رایانه ای به گونه ای خود را ارتقا دهند که با خارج شدن از کنترل از پیش تعیین شده به تهدیدی جدی برای بشر تبدیل شوند.